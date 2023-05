WhatsApp permettra aux administrateurs de groupe de censurer les messages

MILA LOUISE Sac Orelia Bandoulière Mila Louise Vert

Osez l'originalité avec ce sac Mila Louise. Composé d'un cuir de vachette aux effets peau de crocodile, vous deviendrez rapidement la plus tendance de votre groupe d'amies. Il est composé d'une poche avant qui vous permettra de garder toujours à portée de main vos affaires les plus importantes. Il possède une grande contenance et des rangements internes pour le reste de vos effets personnels. Associez-le à tout type de tenues.