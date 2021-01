WhatsApp perd des millions d’utilisateurs (qui vont à Signal et Telegram)

WhatsApp continue de perdre des utilisateurs et ses applications concurrentes continuent de gagner. La situation actuelle n’est toujours pas la meilleure pour l’application de messagerie la plus utilisée (pour l’instant) dans le monde, qui suite à la publication de la notification indiquant la possibilité de partager certaines données utilisateur avec Facebook a créé une vague de protestations qui a conduit à la exode massif vers des applications comme Signal et télégramme. Un problème si évident qu’il a convaincu WhatsApp de reporter l’entrée en vigueur des nouvelles conditions du 8 février au 15 mai.

Au cours des trois premières semaines de janvier seulement, Signal a gagné 7,5 millions d’utilisateurs dans le monde, tandis que Telegram a bien gagné 25 millions. Les utilisateurs qui viennent probablement de WhatsApp, qui entre-temps a beaucoup chuté dans le classement des applications les plus téléchargées des différents magasins numériques. En Italie également, le service de messagerie est passé du top 3 à la cinquième place, tandis qu’au Royaume-Uni, il est passé de la huitième à la 23e. D’autre part, Signal et Telegram ont fait un bond en avant en rejoignant le groupe des applications gratuites les plus téléchargées au monde.

Niamh Sweeney lui-même, directeur des politiques publiques de WhatsApp en Europe, a expliqué qu’il estime que l’exode massif est dû à la mise à jour des conditions de service communiquées via la notification envoyée au sein de l’application. Une mise à jour qui ça n’a pas vraiment été clair (le garant italien de la vie privée le dit également) sur un partage qui touche un aspect marginal de l’expérience utilisateur et qui n’aura pas un impact énorme sur la vie privée des gens. C’est pourquoi l’entreprise a pris plus de temps pour communiquer plus clairement ce changement, compte tenu de l’acceptation que tous les utilisateurs devront souscrire pour continuer à utiliser le service.

