WhatsApp: Nouvelles fonctionnalités à l’approche – Mark Zuckerberg l’a divulgué – 45secondes.fr.de

WABetaInfo nous a déjà fourni un certain nombre de fuites sur les nouvelles fonctions WhatsApp. Cette fois, l’information à ce sujet a apparemment été confirmée par un organisme hautement officiel. À savoir par nul autre que le PDG de Facebook Mark Zuckerberg et son homologue de WhatsApp, Will Cathcart.

Les deux ont contacté WABetaInfo via – correct – WhatsApp. Le PDG de la société a approché le site de sa propre initiative et l’a remercié pour les rapports réguliers – presque une récompense pour WABetaInfo.

Cathcart et Mark Zuckerberg confirmeront-ils à WABetaInfo 3 les fonctionnalités à venir @Whatsapp! 😱@wcathcart https://t.co/sDm41MpQiG C’est une histoire incroyable. Le mode disparition, l’affichage unique et les fonctionnalités multi-appareils arrivent bientôt pour les utilisateurs de la version bêta ! – WABetaInfo (@WABetaInfo) 3 juin 2021

Peu de temps après, Mark Zuckerberg a rejoint le groupe pour discuter des nouvelles fonctionnalités de WhatsApp. Selon le PDG de Facebook, diverses fonctions de protection de la vie privée sont actuellement en cours d’élaboration. Deux d’entre eux sont apparemment à la porte.

WhatsApp : le « Mode Disparition » arrive

Zuckerberg a d’abord souligné que WhatsApp a récemment introduit les messages à suppression automatique – une fonctionnalité qui existe depuis des années sur Snapchat, par exemple : si elle est activée, vos messages disparaîtront de l’historique des discussions après sept jours. Cependant, vous devez activer la fonction individuellement pour chaque conversation. Cela ne sera plus nécessaire à l’avenir.

Parce que, comme l’a révélé Zuckerberg, le déploiement du soi-disant « mode de disparition » est imminent. Cela fera des messages à effacement automatique la norme pour toutes les conversations – si vous le souhaitez.

« Afficher une fois » également confirmé

De plus, la fonctionnalité WhatsApp « View Once » est sur le point d’être publiée. Si vous l’utilisez, votre contenu envoyé est apparemment encore moins visible que les messages à suppression automatique. Parce qu’immédiatement après qu’un destinataire a ouvert et vu des photos et des vidéos de vous, « View Once » les fera disparaître à nouveau.

Le support multi-appareils qui a été divulgué pendant longtemps a également été brièvement discuté. Interrogé à ce sujet, Zuckerberg a confirmé que la fonctionnalité viendrait. Il y a eu des défis techniques majeurs, mais ceux-ci ont maintenant été surmontés.

Cela signifie qu’à l’avenir, vous pourrez utiliser un seul compte WhatsApp sur plusieurs appareils, même sans connexion Internet active sur l’appareil principal. Zuckerberg a également révélé que la synchronisation de vos données WhatsApp fonctionne même lorsque votre téléphone portable s’éteint.









accord

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

+ BLEU Allnet XL 8 Go + 2 Go

+ Écouteurs sans fil Xiaomi Mi True Basic 2 mensuel / 24mois : 17,99 €

15,99 au magasin