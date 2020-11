WhatsApp ne veut pas que vous oubliez vos discussions archivées et soulève un changement important

Les gens de WABetaInfo ont découvert un changement que nous verrons très bientôt dans WhatsApp.

WhatsApp n’est pas une application parfaite, mais il est vrai que c’est en développement constant et mois après mois nous nous rencontrons des pistes sur vos prochaines étapes.

A cette occasion, les gens de WABetaInfo ont partagé une curieuse nouveauté qui très probablement nous verrons sur WhatsApp à moyen terme.

Les messages archivés ne sont plus des «messages archivés»

Apparemment, WhatsApp envisagerait remplacer la nomenclature de «Discussions archivées» à «Lire plus tard».

En plus de ce changement de nom, WhatsApp cherche également à lui donner un petite torsion des archives des chats. Ainsi, au lieu d’afficher, comme c’est le cas maintenant, les discussions archivées à la fin de toutes les conversations (il faut faire défiler tout le bas), il les montrerait en plus d’eux, ça oui, sous ce nouveau nom de « Lire plus tard ».

De cette façon, la fonctionnalité d’archivage des chats dans WhatsApp aurait une opération pratiquement identique à celle que l’on voit déjà dans Telegram, où les discussions archivées sont stockées en haut de l’application, juste au-dessus de toutes les conversations.

La principal avantage de tout cela, est que l’application nous permet de masquer certains chats mais en même temps ils restent mis à jour en arrière-plan, étant également facilement consulté dès que vous accédez à l’application.

Pour donner un exemple pratique, si, comme l’enfant de chaque voisin, vous avez vingt-cinq groupes WhatsApp qui vous distraient ou vous gênent dans l’application, vous pouvez les archiver comme vous le faites maintenant, mais, en plus de continuer à mettre à jour en arrière-plan comme d’habitude, ils ne seront pas si cachés dans l’application: sera en haut de la liste des conversations. Allez, tu n’auras pas à descendre pour voir ce que tu as perdu.

Pour le moment, il n’y a plus de détails sur cette fonction, bien que l’on s’attende à ce qu’elle finisse par être implémentée au cours des prochains mois. Si vous voulez être l’un des premiers à l’essayer, n’oubliez pas de vous inscrire à la version bêta de WhatsApp.

