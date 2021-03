WhatsApp montre à quoi ressemblera son « service client »: vous pouvez donc contacter

Nous pouvons contacter le support WhatsApp via une discussion de groupe.

L’application de messagerie instantanée WhatsApp n’arrête pas d’améliorer ses fonctions pour convaincre les utilisateurs de ne pas passer à d’autres alternatives telles que Telegram et, si il y a quelques jours vous avez annoncé qu’il vous permettra d’accélérer la lecture des notes audio, vous allez maintenant simplifier la façon dont nous pouvons les contacter.

Comment contacter WhatsApp à partir de maintenant

Comme ils nous le disent à partir du support spécialisé WABetainfo dans la dernière version bêta de WhatsApp dans le Google Play Store, le 2.21.7.3, une nouvelle fonction a été intégrée pour contacter leur support de manière beaucoup plus simple.

L’application de messagerie appartenant à Facebook vient d’activer un nouveau système pour contactez-les directement via un chat.

Pour contacter le support WhatsApp via cette nouvelle méthode, nous devons accéder Paramètres> Aide> Contactez-nouset une fois que le message avec notre requête a été rédigé et envoyé, le service d’assistance de WhatsApp nous répondra via une discussion de groupe:

Gardez à l’esprit que cette nouvelle fonctionnalité n’a pas encore atteint tous les utilisateurs de la version bêta de WhatsAppDonc, si vous êtes un bêta-testeur et qu’il ne vous a pas encore atteint, ne vous inquiétez pas car il le sera bientôt.

