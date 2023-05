WhatsApp mettra fin au spam avec ses dernières actualités

in

Le spam est sur le point de ne plus être un problème dans WhatsApp grâce aux dernières nouvelles de l’application

Le spam sur WhatsApp ne sera bientôt plus un problème

rejoindre la conversation

Après avoir complètement mis à jour son interface et introduit de nouvelles fonctionnalités intéressantes visant à améliorer l’expérience de messagerie, Whatsapp prévoit désormais d’en finir une fois pour toutes avec l’un des plus gros inconvénients que l’on puisse trouver dans l’appli depuis quelques années : les spams.

Pour y parvenir, la société a commencé à tester une nouvelle fonctionnalité découverte dans la dernière version bêta de WhatsApp, qui permettra empêcher les appels indésirables de nous déranger.

La dernière version bêta de WhatsApp vous permet de faire taire les appels indésirables

Comme vous pouvez le voir sur la capture d’écran, partagée par les gens de WABetaInfo, WhatsApp a introduit dans sa version 2.23.10.7 Beta une option dans la section « Confidentialité » des paramètres de sécurité, qui une fois activée permet couper les appels entrants de numéros inconnus.

Si vous laissez cette option activée, les appels indésirables continueront d’apparaître dans la liste d’appels et dans les notificationsmais aucun avis ne sera émis pour ne pas déranger l’utilisateur.

Au cours des dernières années, WhatsApp a introduit des fonctionnalités visant à réduire les spams au sein de la plateforme au minimum, grâce à différentes mesures qui donnent aux utilisateurs de plus en plus de contrôle sur comment et par qui ils souhaitent être désirés.

Dans ce cas, la nouvelle fonctionnalité est en cours de développement et on ne sait pas combien de temps il faudra pour atteindre tous les utilisateurs de l’application, mais cela ne devrait pas prendre trop de temps. Comme toujours, nous vous recommandons de **télécharger la dernière version de WhatsApp et de toujours garder l’application à jour pour ne pas manquer les actualités.

rejoindre la conversation

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?