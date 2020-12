WhatsApp mettra à jour ses termes et conditions d’utilisation en 2021, bonjour à la publicité?

WhatsApp se prépare à enfin monétiser son service de manière sérieuse, et il semble que les entreprises seront au centre de tout y compris la possibilité de montrer, après de nombreuses rumeurs, la publicité tant redoutée.

Cela semble confirmer que l’année prochaine 2021 verra des changements très importants dans un WhatsApp qui prépare depuis longtemps son assaut sur l’environnement ‘Business’ et la monétisation complète du service, avec des fonctionnalités spécifiques pour aider à développer nos activités comme les paiements via WhatsApp et de nombreuses nouvelles options qui seront payées pour les utilisateurs professionnels.

La première étape a déjà été franchie à partir de l’adresse Facebook, c’est-à-dire, comme le confirme WaBetaInfo, un filtre régulier du royaume WhatsApp et des collègues les plus informés autour du service de messagerie populaire, les conditions d’utilisation de l’application changeront début 2021 pour soutenir les nouvelles concernant ces fonctionnalités WhatsApp Business.

Il n’y a pas grand chose à faire spéculation autour, pour l’instant, mais il a été confirmé que la version 2.20.206.16 pour Android et 2.20.130 pour iOS mettent à jour les conditions d’utilisation de permettre, entre autres, « Publier des informations spécifiques » directement aux utilisateurs.

WhatsApp prépare de nouvelles conditions d’utilisation qui ouvriraient la porte à la publicité

Cette nouvelle condition dans le Toux WhatsApp permettra à l’application de messagerie Facebook de nous montrer des publicités spécifiques, bien que Cela ne se ferait pas sous la forme d’un chat mais apparaîtrait dans un bannière dans l’appli, qui sans trop de détails semble toujours pouvoir nous rediriger en cliquant sur un site Web externe.

On prétend également que ces bannières Cela pourrait nécessiter des actions de la part des utilisateurs, pouvoir être interactif ou exiger que nous les fermions d’une manière spécifique au moyen d’un bouton une fois l’annonce vue.

À partir d’aujourd’hui, WhatsApp peut envoyer des annonces dans l’application à ses utilisateurs.

Qui sait ce qu’ils vont annoncer! 😁 Remarque: je ne parle pas de publicités, mais probablement d’annonces sur les fonctionnalités, les changements, les actualités, les informations et autres. – WABetaInfo (@WABetaInfo) 2 décembre 2020

Comme vous le verrez dans les images, l’annonce des nouvelles conditions d’utilisation de WhatsApp rend référence au traitement des données et comment les entreprises peuvent utiliser les services Facebook pour stocker et gérer les chats WhatsApp, ouvrant la voie à un avenir avec une publicité dont on parle depuis longtemps aucun progrès à cet égard.

En acceptant les nouvelles conditions, nous pouvons continuer à utiliser l’application comme nous l’avons fait jusqu’à présent, au moins jusqu’à 8 février 2021 quel sera le jour où ces Toux entrera en vigueur comme indiqué par Facebook lui-même.

Si nous ne sommes pas d’accord, nous pouvons supprimer le compte WhatsApp dans la même configuration de l’application, même si nous n’anticipons pas les étapes car ces termes sont sujets à modifications et devrait être annoncé en entier dans les prochaines semaines… Il faudra être patient et voir comment WhatsApp articule cette monétisation au final!

