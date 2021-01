WhatsApp met à jour les conditions d’utilisation, la politique de confidentialité, demande aux utilisateurs d’accepter d’ici le 8 février

Tech2 News Staff06 janv.2021 11:22:41 IST

Mardi dernier, WhatsApp a commencé à déployer des notifications intégrées aux utilisateurs pour informer une mise à jour de ses conditions d’utilisation et de sa politique de confidentialité. «WhatsApp met à jour ses conditions et sa politique de confidentialité», lit-on dans la notification, qui a été envoyée aux utilisateurs d’Android et d’iOS. La notification indiquait en outre: «En appuyant sur J’accepte, vous acceptez les nouvelles conditions et la politique de confidentialité, qui entreront en vigueur le 8 février 2021. Après cette date, vous devrez accepter ces mises à jour pour continuer à utiliser WhatsApp». Cela signifie que, sauf si vous acceptez les nouvelles politiques et conditions, vous ne pourrez pas utiliser l’application.

La notification mentionne les « mises à jour clés » de la politique, qui incluent, comment WhatsApp traite les données des utilisateurs, comment les entreprises peuvent utiliser les services hébergés de Facebook pour stocker et gérer leurs WhatsApp chats et comment l’entreprise s’associe à Facebook pour offrir des intégrations à travers le produit de l’entreprise Facebook.

Sur WhatsApp site Internet, pour révéler la manière spécifique dont elle traite les données des utilisateurs, la société déclare: «Lorsqu’un utilisateur transfère des médias dans un message, nous stockons ces médias temporairement sous forme cryptée sur nos serveurs pour aider à la livraison plus efficace de transferts supplémentaires. Dans les conditions de mise à jour, WhatsApp maintient. « Nous ne conservons pas vos messages dans le cours normal de la fourniture de nos Services. Au lieu de cela, vos messages sont stockés sur votre appareil et ne sont généralement pas stockés sur nos serveurs. Une fois que vos messages sont livrés, ils sont supprimés de nos serveurs. »

WhatsApp dit aussi, « si l’un de vos contacts n’utilise pas encore nos Services, nous gérerons ces informations pour vous de manière à ce que ces contacts ne puissent pas être identifiés par nous ».

Dans la mise à jour, WhatsApp parle également de paiements et de transactions. Il dit: « Si vous utilisez nos services de paiement ou si vous utilisez nos Services destinés à des achats ou à d’autres transactions financières, nous traitons des informations supplémentaires à votre sujet, y compris les informations de compte de paiement et de transaction. Les informations de compte de paiement et de transaction incluent les informations nécessaires pour effectuer la transaction ( par exemple, des informations sur votre mode de paiement, les détails de livraison et le montant de la transaction). Si vous utilisez nos services de paiement disponibles dans votre pays ou territoire, nos pratiques de confidentialité sont décrites dans la politique de confidentialité des paiements applicable. «

À partir de maintenant, les utilisateurs ont le choix d’opter pour «Pas maintenant» lorsque la notification dans l’application, cependant, la date limite pour lire et accepter les conditions est le 8 février 2021. Après cette date, les utilisateurs devront soit accepter la notification, soit arrêtez d’utiliser l’application.

