WhatsApp, méfiez-vous de ces messages à la bombe: ils bloquent l’application et vous font perdre des conversations

Ils circulent sur WhatsApp depuis un certain temps messages capables d’envoyer l’ensemble de l’application dans un tailspin. Les premières apparitions de ces messages malveillants remontent à des années; au fil du temps, cependant, le phénomène ne s’est pas arrêté, signe que les développeurs doivent trouver une solution à un problème structurel de leur plateforme avant qu’il ne soit trop tard. La plainte provient de la communauté WABetaInfo, qui a collecté de nombreux rapports de nouveaux messages capables de bloquer l’application en permanence et de forcer les utilisateurs à la désinstaller, perdant les conversations enregistrées.

Comment fonctionnent les messages bombes WhatsApp

Les messages dont parle WABetaInfo sont tous similaires les uns aux autres et sont basés sur la même faille dans WhatsApp: le difficulté à lire et à visualiser correctement certains caractères typographique de la table Unicode. Ces personnages peuvent être empilés pour créer missives illisibles, parfois avec des numéros de répertoire au format vCard conçus de la même manière. L’application s’efforce d’interpréter ce contenu jusqu’à être bloqué et demandez un redémarrage, mais les messages restent dans la base de données WhatsApp qui se bloque à nouveau à chaque fois qu’elle est rouverte; dans certains cas, la solution au problème est désinstaller l’application, avec le risque de perdre les conversations suite à la dernière sauvegarde enregistrée.

Un problème connu

L’existence de cette faille est si connue qu’elle a conduit certains utilisateurs à créer des dizaines de messages différents, qui peut ensuite se propager à travers la plate-forme de messagerie soit via des messages directs, soit en insérant la victime dans un groupe, puis en la prenant d’assaut avec ces messages provenant de plusieurs sources. Non seulement cela: certaines versions non officielles de WhatsApp en sont venues à inclure un Système de protection qui filtre automatiquement les messages susceptibles de créer des problèmes, sans pouvoir tous les arrêter, tout en offrant un niveau de sécurité supplémentaire aux utilisateurs.

En réalité, l’utilisation de ces versions de WhatsApp – qui dans le jargon sont des Mods définis – pose différents problèmes de sécurité et de confidentialité pour les utilisateurs, mais la question que se pose la communauté d’utilisateurs qui gravite autour de WABetaInfo est de savoir pourquoi les développeurs de la plateforme ne vous inspirez pas des versions non officielles mettre en œuvre un système efficace de protection contre les bombes de messages.

Être victime d’un tel message ne cause en fait pas de dommages irréparables aux appareils, ni n’offre à ceux qui diffusent ces messages des avantages particuliers sur les appareils concernés; la pratique ne permet pas de voler des données ou de contrôler les gadgets d’autrui, mais ce n’est qu’un moyen d’ennuyer les utilisateurs. Dans certains cas, cependant, lors de conversations ils finissent par se perdre avec la désinstallation et la réinstallation nécessaire pour résoudre le problème est une information vitale pour les utilisateurs.

Comment se protéger

Dans l’attente d’une solution définitive de la part des développeurs de l’application, pour vous protéger du risque de recevoir ce type de messages, vous pouvez empêcher des étrangers d’envoyer du contenu à votre numéro ou de l’insérer dans des discussions de groupe non autorisées, en vous rendant sur le paramètres d’application liés à la confidentialité. Pour éliminer l’une de ces missives, la seule solution est faites-le depuis WhatsApp Web, dans l’espoir que l’application sur le smartphone pourra rester ouverte et en fonctionnement pendant le temps nécessaire pour terminer l’opération.