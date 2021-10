WhatsApp : le chiffrement de bout en bout pour les sauvegardes est là

WhatsApp maîtrise le cryptage de bout en bout lors de l’envoi de messages depuis 2016. La société mère Facebook a désormais également rendu la méthode de cryptage disponible pour les sauvegardes. Les sauvegardes stockées dans iCloud ou Google Drive peuvent désormais être cryptées par les utilisateurs à l’aide d’un mot de passe ou d’une clé à 64 chiffres.

Comme Facebook l’écrit dans le blog WhatsApp, le cryptage de bout en bout des sauvegardes sur Google Drive et iCloud est désormais disponible comme option de sécurité supplémentaire. Les sauvegardes cryptées ne doivent être lues ni par WhatsApp ni par l’hôte de sauvegarde respectif. Ceci est rendu possible par une clé de cryptage que seuls le client et l’utilisateur connaissent.

Le niveau de sécurité supplémentaire pour les sauvegardes nécessite un certain degré de prudence de la part de l’utilisateur. S’il perd la clé à 64 chiffres ou oublie son mot de passe, les sauvegardes cloud ne peuvent pas être restaurées.





La sauvegarde chiffrée ne peut être à nouveau déchiffrée qu’avec la clé de chiffrement de l’utilisateur.

Comment activer le chiffrement de bout en bout pour les sauvegardes

Si vous souhaitez sécuriser vos sauvegardes cloud avec des messages et des médias dans WhatsApp à l’aide d’un cryptage de bout en bout, cela fonctionne comme suit :

Ouvrez WhatsApp et allez dans « Paramètres ». Appuyez sur Chats> Sauvegarde de chat> Sauvegarde cryptée de bout en bout. Appuyez ensuite sur « Suivant »« et suivez les instructions à l’écran pour créer un mot de passe ou une clé. Appuyez sur « Terminé« et attendez que WhatsApp crée une sauvegarde chiffrée de bout en bout.

Si vous décidez ultérieurement de désactiver à nouveau le chiffrement de bout en bout, procédez comme suit :