WhatsApp lance une nouveauté utile : les codes de vérification ne seront plus nécessaires pour se connecter

La dernière version bêta de WhatsApp facilite grandement la connexion sur un nouvel appareil : un simple appel téléphonique automatisé suffit

La nouvelle fonctionnalité WhatsApp est là pour vous faire gagner du temps et des efforts lors de la connexion à votre compte sur un nouvel appareil. Jusqu’à présent, pour accéder à un compte WhatsApp existant, il fallait vérifier l’accès avec un code. Mais, depuis quelque temps déjà, l’entreprise travaille sur un nouvelle méthode de vérificationplus pratique et ne nécessitant pratiquement aucune interaction de l’utilisateur.

Depuis WABetaInfo ont signalé l’arrivée de ce nouveau système de vérification, connu sous le nom de « flash calls ». Merci à eux, il ne sera plus nécessaire de saisir un code de vérification lors de l’association de votre compte WhatsApp à un appareil.

Les appels automatiques de WhatsApp vérifieront votre compte sans rien faire

Il y a quelque temps, nous avons déjà parlé de la vérification automatique des comptes dans WhatsApp. Pendant tout ce temps, la fonction est restée en développement et n’était pas prête à voir le jour. Désormais, cette option de vérification devient disponible pour les utilisateurs d’Android.

Comme cela a été vérifié, lorsque se connecter à un compte WhatsApp sur un appareill’application donnera la possibilité de vérifier le numéro de téléphone passer un appel automatisé, sans avoir à saisir le code à six chiffres.

L’appel se terminera immédiatementet, tant que WhatsApp a été autorisé à accéder à l’historique des appels, il vérifiera si le numéro de téléphone appelé correspond au numéro de téléphone du compte.

En cas d’impossibilité d’utiliser cette méthode de vérification, la possibilité de vérifier le compte par SMSen utilisant le code à six chiffres comme précédemment.

La fonctionnalité est déjà disponible whatsapp beta pour android avec la dernière version de l’application. Selon le décompte de WABetaInfo, cette option ne viendra pas sur WhatsApp pour iOS en raison de l’absence d’une API publique permettant d’interroger le journal des appels.

