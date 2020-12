WhatsApp: la version de bureau reçoit des appels vidéo et vocaux

Dans les versions d’application de WhatsApp, les utilisateurs peuvent passer des appels vocaux ou vidéo depuis quelques années. Maintenant, la version de bureau pourrait enfin emboîter le pas … en période de verrouillage et de bureau à domicile, certainement une idée évidente des développeurs.

Les programmes d’appels vidéo comme Zoom, Google Meet ou Microsoft Teams sont actuellement plus importants que jamais. Maintenant, WhatsApp aimerait introduire des appels vidéo et vocaux dans sa version Web. Ceci est rapporté par le site Web WABetaInfo et le journaliste du Guardian Alex Hern.

Long métrage en préparation depuis deux ans

Selon WABetaInfo, WhatsApp travaille depuis deux ans sur l’intégration des appels vidéo dans la version de bureau. En raison de la demande accrue d’outils d’appel vidéo cette année, le sujet est probablement devenu encore plus important pour WhatsApp.

La fonctionnalité serait déjà testée par quelques utilisateurs (dont Hern) et pourrait être disponible pour tous les utilisateurs dans les prochaines semaines. Ensuite, des vidéoconférences professionnelles seraient également possibles avec WhatsApp sur PC.

La prise en charge du matériel supplémentaire n’est toujours pas claire

Déjà évident dans la version bêta: si vous recevez un appel (vidéo) dans WhatsApp Web à l’avenir, une fenêtre supplémentaire s’ouvre dans laquelle vous pouvez accepter ou refuser l’appel. Cependant, comme auparavant, une connexion entre le smartphone et l’application de bureau est nécessaire pour utiliser WhatsApp Web. L’audio et la vidéo peuvent alors passer par l’ordinateur. On ne sait toujours pas si l’utilisation de webcams et de microphones externes pour les appels vidéo avec WhatsApp Web sera également possible.