WhatsApp: la nouvelle fonctionnalité disparaît automatiquement des messages après 7 jours

Le service de messagerie populaire Whatsapp propose désormais à ses utilisateurs une nouvelle fonctionnalité conçue pour aider les utilisateurs à gérer le flot de messages entrants. À l’avenir, vous aurez l’opportunité Messages avec une date d’expiration fournir.

Vous pouvez déterminer lesquels vous-même Messages supprimés automatiquement après sept jours volonté. Selon Whatsapp, vous voulez aider « Que le chat semble plus libre et plus privé. »

La nouvelle fonction Messages expirant s’applique à tous les smartphones (Android, iPhone), web et desktop et sera bientôt disponible dans le monde entier.

Nouvelle fonctionnalité Messages expirant © WhatsApp

Messages expirant: à quoi faire attention

La nouvelle fonction sera à l’avenir disponible pour les chats individuels et pourra être allumer et éteindre individuellement. Dans les discussions de groupe, par exemple, les administrateurs peuvent définir la fonctionnalité de manière uniforme pour tous les membres du groupe.

Cependant, il y a quelques éléments à considérer:

Messages envoyés dans les sept jours pas encore lu sont supprimés de toute façon. L’aperçu sera toujours affiché au destinataire jusqu’à ce que Whatsapp soit ouvert la prochaine fois.

sont supprimés de toute façon. L’aperçu sera toujours affiché au destinataire jusqu’à ce que Whatsapp soit ouvert la prochaine fois. Les messages envoyés avant l’activation de la fonction ne sont pas affectés.

Lors de la réponse à un tel message expirant, le message précédemment envoyé est cité. Les restes texte cité toujours reçu dans le chat pendant 7 jours maximum.

toujours reçu dans le chat pendant 7 jours maximum. Lorsqu’un expirant Message transféré vers un chat dans lequel la nouvelle fonction n’est pas activée, le message n’y disparaît pas non plus.

dans lequel la nouvelle fonction n’est pas activée, le message n’y disparaît pas non plus. Devrait être une nouvelle expirante Images ou vidéos ils peuvent toujours être enregistrés en permanence localement chez le destinataire via le téléchargement automatique.

ils peuvent toujours être enregistrés en permanence localement chez le destinataire via le téléchargement automatique. Si un utilisateur effectue une sauvegarde avant que le message ne disparaisse, il sera enregistré. Une fois la sauvegarde restaurée, le message disparaîtra également.

En général, WhatsApp donne l’indication importante: Envoyez des messages expirant uniquement aux personnes en qui vous avez confiance. La raison en est que les participants au chat peuvent télécharger, photographier ou archiver les messages et leurs pièces jointes avant qu’ils ne disparaissent, ce que l’expéditeur peut ne pas vouloir.

Comment activer les messages expirant?

Dans une discussion individuelle, les deux participants peuvent activer les messages en cours d’exécution, dans un groupe de discussion, l’administrateur active la fonction pour tout le monde. Dès que le paramètre est actif, les nouveaux messages disparaissent du chat après 7 jours.

Ouvrez le chat WhatsApp (groupe)

Appuyez sur le nom du contact / groupe

Appuyez sur Messages expirant

Lorsque vous y êtes invité, appuyez sur SUIVANT

Sélectionnez Activé

Comment désactiver les messages expirant?

Les deux participants peuvent désactiver les messages en cours à tout moment, dans un groupe de discussion, l’administrateur désactive à nouveau la fonction pour tout le monde. Dès que le paramètre est inactif, les nouveaux messages ne disparaissent plus du chat.

Ouvrez le chat WhatsApp (groupe).

Appuyez sur le nom du contact / groupe.

Appuyez sur Messages expirés.

Lorsque vous y êtes invité, appuyez sur SUIVANT.

Sélectionnez Off.

