WhatsApp: La fonctionnalité perdue sera bientôt enfin utile – 45secondes.fr.de

Depuis le rachat par Facebook, WhatsApp travaille sur de nouvelles fonctionnalités. Un changement est maintenant apparu dans une version bêta qui pourrait enfin rendre plus utile une fonctionnalité souvent peu pratique pour de nombreux utilisateurs.

Depuis que Facebook s’est impliqué dans WhatsApp, le messager n’a cessé de changer. Vous êtes donc censé travailler sur un chat complètement modifié ou restreindre les fonctionnalités de WhatsApp. Mais maintenant, il semble y avoir des nouvelles positives. Dans la version bêta actuelle de WhatsApp pour iOS, l’archive de discussion, qui n’est pas très utile pour de nombreux utilisateurs, a finalement été révisée pour la rendre plus utile, comme le rapporte la page WABetaInfo.

affichage









Xiaomi Redmi Note 10 Pro

+ BLEU Allnet XL 8 Go + 2 Go

+ Écouteurs sans fil Xiaomi Mi True Basic 2 (exclusivement pour les clients 45secondes.fr – seulement ici) Action COURBE ! +2 Go de données supplémentaires

Écran AMOLED 120 Hz (Égalité douce et réponse rapide)

10 Go de volume de données LTE (avec jusqu’à 21,6 Mbit/s)

WhatsApp : Beta introduit la « nouvelle archive »

Dans WhatsApp Messenger, vous pouvez actuellement déplacer des discussions individuelles ou de groupe qui ne sont plus ou très rarement utilisées dans l’archive afin de les supprimer de votre propre aperçu des discussions. Si vous recevez un nouveau message, le chat respectif revient à la vue d’ensemble et vous recevez une notification.

Avec la version bêta de WhatsApp 2.21.120.10 pour iOS (2.21.11.2 pour Android), les développeurs introduisent une fonction améliorée. La nouvelle fonctionnalité vous donne plus de contrôle sur l’archive. Vous pouvez maintenant avoir les chats archivés de manière permanente via les paramètres. Si cette option est activée, les chats qui y sont stockés sont mis en sourdine et ne sont pas automatiquement ramenés dans l’aperçu du chat lorsqu’un message arrive dans l’une des conversations.

Nous avons enfin la nouvelle archive sur WhatsApp pour iOS après 973 jours ! Cette fonctionnalité a été renommée plusieurs fois au cours du développement : Mode vacances -> Ignorer les discussions archivées -> Lire plus tard -> Nouvelle archive. https://t.co/wuDcVlisZ5 – WABetaInfo (@WABetaInfo) 16 juin 2021

L’archive elle-même reste alors visible en permanence dans votre aperçu et vous montre également combien de messages ont été reçus dans les chats stockés. Vous devriez également pouvoir gérer plus facilement plusieurs discussions à partir du référentiel.

WhatsApp : à quand la nouvelle fonctionnalité ?

Quand et si la nouvelle fonctionnalité passera du statut bêta à la version régulière de l’application n’est toujours pas clair. WhatsApp aime tester diverses fonctionnalités via les utilisateurs bêta pendant le développement. Étant donné que l’archive améliorée est désormais également apparue dans la version TestFlight pour iOS après une phase de test Android le mois dernier, les signes devraient être bons. Les fonctionnalités qui ont été testées avec succès dans un petit groupe atteignent souvent les utilisateurs réguliers quelques mois plus tard.









accord

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

+ BLEU Allnet XL 8 Go + 2 Go

+ Écouteurs sans fil Xiaomi Mi True Basic 2