WhatsApp introduit une nouvelle fonctionnalité de panier pour faciliter les achats sur l’application: comment cela fonctionne

WhatsApp a introduit une nouvelle fonctionnalité d’achat appelée «paniers» pour une expérience d’achat facile sur la plate-forme. La fonction « Ajouter au panier » sur WhatsApp permettra aux utilisateurs de parcourir le catalogue et d’inclure plusieurs produits d’un même marchand. Ils peuvent ensuite le partager avec le vendeur pour passer la commande directement via l’application. le Fonction chariots intervient quelques jours après l’ajout du bouton Shopping à WhatsApp en novembre pour les utilisateurs iOS et Android.

L’application a commencé à afficher un symbole de vitrine à côté du nom des comptes professionnels, ce qui permet aux utilisateurs de parcourir le catalogue mis en ligne par l’entreprise.

Tout comme faire des achats sur n’importe quel portail ou application de commerce électronique sur mobile, WhatsApp permettra désormais aux utilisateurs d’ajouter ou de supprimer un ou plusieurs articles de leur panier. En outre, cela aidera les entreprises ou les commerçants à suivre les demandes de commande, à gérer les demandes des clients et à conclure les ventes. Les utilisateurs peuvent également vérifier les éléments qu’ils ont ajoutés à leur panier.

Comment utiliser les paniers WhatsApp

Étape 1: Ouvrez WhatsApp et cliquez sur l’un des comptes professionnels que vous suivez ou auxquels vous parlez dans l’application.

Étape 2: Parcourez le catalogue par entreprise pour trouver les articles que vous souhaitez acheter.

Étape 3: Une fois que vous avez pris votre décision, appuyez sur Ajouter à la carte.

Étape 4: Vous pouvez revenir au catalogue pour continuer vos achats ou cliquer sur l’icône du panier pour voir les articles que vous y avez ajoutés. Vous pouvez ajouter plus d’un article au panier.

Étape 5: Après avoir terminé vos achats et ajouté tous les produits que vous souhaitez acheter au panier, envoyez votre panier à l’entreprise pour passer votre commande.

La commande ne sera considérée comme définitive qu’après confirmation du vendeur.

La fonctionnalité de panier WhatsApp est disponible dans le monde entier et commencera bientôt à se refléter sur les comptes. L’entreprise devra également ajouter un catalogue en direct pour que la fonctionnalité de chariots soit opérationnelle.

WhatsApp a également récemment ajouté service de paiement qui fonctionne via l’interface de paiement unifiée (UPI). Le paiement WhatsApp n’a pas besoin de portefeuille numérique pour les transactions en tant qu’intermédiaire, et les paiements sont effectués directement d’une banque à une autre.

