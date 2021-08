04 août 2021 09:31:16 IST

WhatsApp a déployé une nouvelle fonctionnalité pour ses utilisateurs iOS et Android qui leur permettra d’envoyer des images et des vidéos qui disparaîtront après leur ouverture. Cette fonctionnalité « Afficher une fois » supprime le fichier multimédia une fois que le destinataire le voit, comme sur Instagram et Snapchat.

WhatsApp assure que le média « View Once » est protégé par un cryptage de bout en bout afin que même la plateforme n’y ait pas accès. Ces fichiers multimédias seront marqués comme « uniques » et une fois affichés, ils afficheront une balise « ouverte ». WhatsApp déclare en outre que ces fichiers multimédias ne seront pas stockés dans le Galerie du récepteur. Les utilisateurs ne pourront pas transférer, enregistrer, mettre en vedette ou partager des photos ou des vidéos qui ont été envoyées ou reçues avec la fonction « visualiser une fois ».

Alerte nouvelle fonctionnalité ! Vous pouvez désormais envoyer des photos et des vidéos qui disparaissent après leur ouverture via View Once sur WhatsApp, ce qui vous donne plus de contrôle sur la confidentialité de vos discussions ! pic.twitter.com/Ig5BWbX1Ow – Whatsapp whatsapp) 3 août 2021

Si le destinataire a activé l’option de lecture des accusés de réception, seul l’expéditeur peut savoir si le fichier envoyé avec la vue une fois activée a été ouvert ou non. Si le fichier multimédia envoyé avec la fonctionnalité de vue unique n’est pas ouvert dans les 14 jours suivant son envoi, il « expirera » du chat. Notamment, l’expéditeur doit choisir manuellement la fonction d’affichage une fois chaque fois qu’il envoie une image ou une vidéo.

WhatsApp révèle cette vue une fois que le support peut être restauré à partir de l’arrière étant donné qu’il n’est pas ouvert au moment de la sauvegarde. Selon le blog d’entreprise, « Si la photo ou la vidéo a déjà été ouverte, le média ne sera pas inclus dans la sauvegarde et ne pourra pas être restauré. »

.

