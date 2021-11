WhatsApp introduit trois fonctionnalités supplémentaires pour WhatsApp Web : découvrez les nouveautés

Banggood La baignoire gonflable pour bébé Luomande LX0021 épaissit la conservation de la chaleur à trois couches pour jouer à l

Fonctionnalité:- 100% nouveau.- Conçue pour être non toxique et durable, cette baignoire gonflable respectueuse de lenvironnement est en PVC haute densité.- La baignoire est super confortable grâce au dossier gonflable.- Un porte-gobelet supplémentaire peut contenir des boissons, des téléphones portables et des lecteurs MP3 pour plus de commodité.- Le couvercle supérieur peut être enroulé ou zippé pour que vous puissiez rester au chaud ou au frais.- Facilement pliable et rangé, vous pouvez profiter du temps du spa à tout moment, nimporte où, simplement en le gonflant.- Des trempages réguliers sont connus pour aider à éliminer les toxines dans le corps, améliorer la peau et amincir le corps.- Offrez un oreiller deau en cadeau pour vous rendre plus confortable lorsque vous vous détendez.Caractéristiques:Type: Baignoire gonflableMatériel: PVC environnementalCouleur: bleu, roseType A: Petit: environ 130 * 70 * 70 cm / 51,15 * 27,56 * 27,56 poucesTypeB: Grand: environ 150 * 80 * 70 cm / 57,09 * 31,5 * 27,56 poucesÂge: 3 ans et plusEmballage inclus:1 X baignoire(Pompe à air non incluse)1 X oreiller deau