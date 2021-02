WhatsApp fête ses 12 ans avec des chiffres

WhatsApp célèbre ses 12 ans de vie avec deux milliards d’utilisateurs actifs.

WhatsApp poursuit l’application de sa nouvelle politique de confidentialité, qui Il entrera en vigueur le 15 mai et, malgré le fait que, il vaut mieux expliquer ses nouvelles conditions d’utilisation pour que vous sachiez qu’il ne vous espionne pas, pourtant De nombreux doutes surgissent quant à la sécurité de cette application.

Malgré tout, WhatsApp vient de publier un tweet sur son compte officiel fête son douzième anniversaire et se vanter de chiffres, car c’est encore de loin l’application de messagerie instantanée les plus utilisés dans le monde.

Malgré les critiques, WhatsApp est toujours roi

Comme nous le disent les gars de Gadgets 360, WhatsApp vient de publier un tweet sur son compte officiel où célèbre ses 12 ans d’existence avec des chiffres inaccessibles pour la compétition.

Pouvez-vous attraper un virus sur WhatsApp juste pour télécharger une photo?

Rappelons-nous un peu l’histoire de cette application de messagerie: WhatsApp a été fondée par d’anciens employés de Yahoo, Brian Acton et Jan Koum en février 2009 et il a été conçu à l’origine pour permettre l’échange d’états entre ses utilisateurs. Mais très vite, elle a évolué pour devenir une application de messagerie plus complète, ce qui a poussé Facebook à l’acheter. en février 2014.

L’année suivante, WhatsApp a ajouté les appels vocaux dans son application, l’a étendu aux appels vidéo en novembre 2016 et enfin, il comprenait des appels de groupe et des appels vidéo en août 2018.

Plus de deux milliards d’utilisateurs se tournent vers WhatsApp chaque mois pour envoyer 100 milliards de messages et pour connecter plus d’un milliard d’appels chaque jour. Nous sommes et continuerons à être attachés à votre vie privée avec un cryptage de bout en bout. Toujours et pour toujours. Joyeux 12 ans WhatsApp! pic.twitter.com/a61wqDassg – Whatsapp whatsapp) 24 février 2021

Dans ce tweet où l’application de messagerie fête ses 12 ans d’existence, elle revendique des chiffres impressionnants: deux milliards d’utilisateurs actifs par mois qui envoient 100 milliards de messages et qui font plus d’un milliard d’appels par jour.

Comment savoir quels contacts WhatsApp ont Telegram

Il ne reste plus qu’à attendre le 15 mai pour vérifier si la majorité de vos utilisateurs acceptent votre nouvelle politique de confidentialité, ce qui signifierait que WhatsApp maintiendra son hégémonie sur le marché ou si, au contraire, ils décident de ne pas l’accepter et trouver une autre alternative plus respectueuse de vos données comme Telegram ou Signal.

Rubriques connexes: Applications, applications gratuites, réseaux sociaux, WhatsApp

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂