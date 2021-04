WhatsApp, Facebook et Instagram sont en panne pour certains utilisateurs: vous pouvez donc le vérifier [Actualizado: ya funcionan]

Rosieres LLS Front ROSIERES RILS9514TI

Grâce au label Woolmark de la lavante-séchante frontale ROSIERES RILS9514TI, vous pouvez êtes certain que vos textiles les plus fragiles sont préservés. Cette machine intègre un hublot XXL et une cuve rehaussée qui vous simplifient le nettoyage et le séchage du linge. Connecté et doté de commandes intuitives,