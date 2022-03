WhatsApp est mis à jour avec l’une des principales nouveautés d’Android 13

in

WhatsApp vous permettra de changer manuellement la langue de l’application.

WhatsApp est l’application de messagerie instantanée la plus populaire aujourd’hui avec plus de 2 000 millions d’utilisateurs actifs par moismais pour maintenir leur hégémonie, les responsables sont bien conscients de la nécessité d’améliorer ses fonctionnalités pour rattraper son plus grand rival, Telegram.

Pour cette raison, après avoir inclus le lecteur global de notes vocales, grâce auquel vous pourrez écouter un audio et discuter en même tempsMaintenant, WhatsApp vient de mettre à jour son application pour Android avec l’une des principales nouveautés d’Android 13. Lisez la suite et découvrez ce que c’est.

Très bientôt, vous pourrez changer la langue de l’application WhatsApp

Les gars du média spécialisé WABetaInfo ont découvert dans la dernière version bêta de WhatsApp pour Android, avec le numéro de version 2.22.8.3, que la plate-forme détenue par Meta travaille sur une nouvelle fonction qui vous permettra de sélectionner manuellement la langue de l’application.

WhatsApp teste l’une des meilleures fonctions de son application pour iOS sur Android

L’application WhatsApp pour Android est disponible dans plus de 60 langues et lorsque l’application démarre, elle sélectionne automatiquement la langue du système, mais, très bientôt, comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran ci-dessous, le client de messagerie aura une nouvelle option disponible dans ses paramètres appelée « Langue de l’application »ce qui vous permettra sélectionner manuellement la langue de celui-ci.

Cette nouvelle fonctionnalité est déjà disponible dans certains pays comme l’Indemais il devrait être déployé dans d’autres régions dans une future mise à jour.

WhatsApp lance une fonction pour contrôler l’enregistrement des notes vocales

Cette nouvelle fonctionnalité est encore en développement, ce qui signifie que peut subir des modifications avant son arrivée à la majorité des utilisateurs de la plateforme de messagerie. Si tu veux soyez parmi les premiers à essayer ceci et d’autres fonctionnalités de WhatsApp Nous vous recommandons de vous inscrire à leur programme bêta.

