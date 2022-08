WhatsApp est mis à jour avec le blocage des captures d’écran, mode "furtivité" et plus de nouvelles

in

Mark Zuckerberg lui-même a été chargé d’annoncer les nouvelles fonctionnalités de confidentialité de l’application

Une nouvelle mise à jour est en route pour Whatsappet cette fois il est chargé avec trois nouvelles utiles visant à améliorer la confidentialité des utilisateurs au sein de l’application.

Mark Zuckerberg lui-même s’est chargé de rendre publics les changements qui vont arriver sur l’application de messagerie, et qui permettront aux utilisateurs de quitter les groupes sans faire de bruit, de bloquer les captures d’écran ou de contrôler plus précisément qui peut voir votre statut au sein de l’application.

Mark Zuckerberg confirme trois nouvelles fonctionnalités de confidentialité dans WhatsApp

Dans l’annonce, Zuckerberg a annoncé les différentes nouvelles fonctionnalités qui vont arriver dans l’application de messagerie à partir d’aujourd’hui. Le premier des changements permettra aux utilisateurs contrôler qui peut voir si vous êtes « en ligne ». Pour ce faire, modifiez simplement les paramètres de visibilité depuis le menu des paramètres de confidentialité de WhatsApp.

En revanche, WhatsApp lance l’option de bloquer la prise de captures d’écran dans les messages temporaires.

De plus, il sera désormais possible quitter les groupes sans avertir les participants grâce au baptisé « mode furtif ». Il convient de mentionner que même si les autres membres du groupe ne seront pas avertis lorsque nous quittons le chat en utilisant ce mode, ils pourront toujours savoir si nous avons quitté le groupe via le nouveau menu de chat. anciens participants de la conversation.

WhatsApp permet déjà de réagir aux États avec des emojis

Certaines des nouvelles annoncées ont déjà commencé à atteindre l’application, à commencer par la version bêta de WhatsApp. Au cours des prochains jours, tous les utilisateurs de l’application devraient pouvoir commencer à profiter des changements.

A tous ces changements s’ajoutent les extension dans la limite pour supprimer les messages déjà envoyésqui va de une à soixante heures.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂