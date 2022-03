WhatsApp : Envoyer des fichiers jusqu’à 2 Go bientôt possible ?

WhatsApp pourrait bientôt augmenter drastiquement la limite de taille pour l’envoi de fichiers. Certains bêta-testeurs ont récemment signalé qu’ils pouvaient envoyer des fichiers d’une taille maximale de deux gigaoctets via Messenger.

Lorsqu’il s’agit d’envoyer des fichiers plus volumineux sur le smartphone, WhatsApp n’est actuellement pas le meilleur choix. Avec une limite de taille de seulement 100 Mo, même l’envoi de vidéos haute résolution est difficile. Comme le rapporte le site Web WABetaInfo, WhatsApp pourrait bientôt augmenter la limite de taille pour envoyer des fichiers à vingt fois. En Argentine, la société a lancé un test bêta où les participants peuvent envoyer des fichiers jusqu’à 2 Go.



L’augmentation de la taille limite pourrait rendre WhatsApp plus utile dans le transfert de données.



Image : © WABetaInfo 2022



La capture d’écran occupe une nouvelle limite lors de l’envoi de fichiers

WABetaInfo fournit également une preuve directe de l’augmentation de la taille limite lors de l’envoi de fichiers dans WhatsApp. Sur une image de comparaison, le site Web a placé côte à côte deux captures d’écran de WhatsApp. La capture d’écran à gauche montre le message d’avertissement actuel lors de l’envoi d’un fichier trop volumineux. Il se lit comme suit : « Le document est trop volumineux. Vous pouvez envoyer des documents d’une taille maximale de 100 Mo. »

À droite, cependant, nous voyons le message d’avertissement que certains bêta-testeurs argentins voient actuellement lorsqu’ils tentent d’envoyer un fichier trop volumineux. Il indique : « Le document est trop volumineux. Vous pouvez envoyer des documents d’une taille maximale de 2 Go. »

La limite de taille pour tous les utilisateurs de WhatsApp sera-t-elle bientôt augmentée ?

On ne sait pas exactement quand WhatsApp augmentera également la limite de taille lors de l’envoi de fichiers pour les utilisateurs réguliers. Il n’est pas certain non plus que l’entreprise envisage d’augmenter la taille des fichiers. Après tout, un test bêta d’une fonctionnalité n’est pas une confirmation certaine que la fonction finira par arriver.