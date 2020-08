WhatsApp donnera bientôt aux utilisateurs d’Android la possibilité de modifier les fonds d’écran selon le thème de l’appareil: Rapport

Tendance FP31 août 2020 17:51:44 IST

WhatsApp travaillerait sur le déploiement d’un système de papier peint amélioré afin que les utilisateurs d’Android puissent modifier les fonds d’écran en fonction du thème sélectionné de l’appareil.

Selon un rapport exclusif de WABetaInfo, la fonctionnalité va laissez les utilisateurs choisir un fond d’écran en fonction du thème – clair ou foncé – en dehors du couleurs unies habituelles et options de photo personnalisées. Cette mise à jour a été vue dans la version bêta 2.20.199.5 récemment publiée de la populaire application de chat.

Le portail mentionne que les améliorations ne sont actuellement pas disponibles car elles sont en phase de développement et pourraient se concrétiser dans les mises à jour à venir. Il a également déclaré que lorsqu’un utilisateur essaie de choisir le fond d’écran par défaut, WhatsApp va lui demander s’il souhaite télécharger l’application officielle WhatsApp Wallpaper, une application lancée en 2011 qui fournit des fonds d’écran pour WhatsApp.

Le rapport spéculait également si l’application de papier peint devait recevoir une mise à jour après toutes ces années.

La mise à jour bêta d’Android a été repérée des semaines après WABetaInfo a signalé un fonctionnalité similaire pour les utilisateurs iOS. Dans la mise à jour bêta 2.20.90.21, soumise via le programme bêta TestFlight, WhatsApp a été vu travailler pour permettre aux utilisateurs d’implémenter différents fonds d’écran dans différents chats. En outre, le fond d’écran peut être modifié lors du changement de thème.

L’option de personnalisation était disponible dans la section «Personnalisation» des informations de discussion. En outre, les utilisateurs peuvent ajuster la luminosité de leur fond d’écran sélectionné en conséquence. C’est un grand pas, compte tenu du manque de personnalisation offert par la société appartenant à Facebook plus tôt.

Comme WhatsApp introduit des fonctionnalités similaires pour ses versions Android et iOS, il est prévu que la société commence également à déployer les différents fonds d’écran pour différentes fonctionnalités de chat dans les mises à jour Android.

.

