WhatsApp déploie les réactions emoji aux bêta-testeurs

Meta a commencé à déployer les réactions emoji annoncées précédemment pour WhatsApp aux premiers bêta-testeurs. Semblable à Instagram, Discord ou Slack, les utilisateurs pourront réagir aux messages entrants avec un emoji à l’avenir. Au début, six réactions devraient être disponibles.

En septembre 2021, Meta a publié une version alpha de WhatsApp qui intégrait les nouvelles réactions emoji. Maintenant, la fonctionnalité a apparemment survécu à la phase alpha et est disponible pour les premiers bêta-testeurs, rapporte WABetaInfo. À partir de la version 2.22.8.3 de l’application, les testeurs sélectionnés peuvent réagir aux messages avec un total de six réactions. Ceux-ci incluent les semblables, le cœur, le visage riant avec des larmes dans les yeux, le visage bouche ouverte, le visage qui pleure et les mains jointes.



Avec ces six emojis, les utilisateurs pourront bientôt réagir aux messages.



Image : © WABetaInfo 2022



Les réactions Emoji ne sont disponibles que pour quelques bêta-testeurs jusqu’à présent

Selon WABetaInfo, cependant, la version bêta actuelle de WhatsApp n’est disponible que pour un petit groupe de testeurs. Bien que tous les utilisateurs de WhatsApp devraient désormais pouvoir voir les réactions emoji, seuls les bêta-testeurs peuvent mettre l’un des emojis mentionnés sous les messages texte.

WABetaInfo soupçonne que Meta augmentera d’abord le nombre de bêta-testeurs avant que la fonctionnalité ne soit finalement distribuée à tous les utilisateurs de WhatsApp. Il n’y a actuellement aucune date pour le lancement officiel des réactions emoji pour WhatsApp.