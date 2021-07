28 juil. 2021 10:36:40 IST

WhatsApp a introduit une nouvelle fonctionnalité appelée « conversations archivées » pour les utilisateurs Android et iOS. Cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs de garder quelques discussions souhaitées cachées dans un « dossier de discussions archivés ». Ces discussions seront coupées même si elles reçoivent de nouveaux messages texte jusqu’à ce que vous choisissiez manuellement de les désarchiver. Selon l’entreprise, les utilisateurs peuvent ainsi bien organiser leur boîte de réception et rester au courant de leurs discussions les plus importantes.

Jusqu’à présent, les discussions d’archives étaient utilisées pour désarchiver automatiquement s’il y avait de nouveaux messages texte. Selon une déclaration de WhatsApp, « Nous avons entendu dire que les utilisateurs souhaitent que leurs messages archivés restent cachés dans le Discussions archivées dossier, au lieu de revenir à votre liste de discussion principale lorsqu’un nouveau message arrive. Les nouveaux paramètres des discussions archivées signifient que tout fil de discussion archivé restera désormais dans le dossier des discussions archivées, même si un nouveau message est envoyé à ce fil. «

Archiver sur WhatsApp vous permet d’organiser vos messages privés et de hiérarchiser les conversations importantes. Vos discussions archivées resteront désormais archivées et mises en sourdine, mais vous pouvez toujours les modifier à nouveau ! pic.twitter.com/QbAY6iu81p – Whatsapp whatsapp) 27 juillet 2021

Voici quelques étapes simples pour archiver vos discussions sur la plateforme. Assurez-vous d’avoir mis à jour l’application avant de suivre ces étapes.

Comment archiver les discussions sur WhatsApp

Étape 1 : Ouvrir WhatsApp ; appuyez sur Plus d’options dans l’onglet Chats

Étape 2: Maintenant, sélectionnez Chats> Historique des chats> Archiver tous les chats

Pour archiver un seul chat, appuyez simplement sur le chat que vous souhaitez masquer et maintenez-le enfoncé, puis suivez l’étape 2. Notamment, les utilisateurs ne recevront aucune notification pour ces chats « à moins qu’ils ne soient mentionnés ou répondus ». Pour afficher ces chats archivés, il vous suffit de faire défiler l’écran des chats jusqu’en haut et de sélectionner « Archivé ».

.

