WhatsApp déploie enfin le transfert de chat d’Android vers iOS

Les utilisateurs de WhatsApp pourront bientôt transférer leur historique de chat et d’autres données d’un smartphone Android vers un iPhone. La société mère Meta teste actuellement la fonctionnalité dans une version bêta et la déploie à tous les utilisateurs en plusieurs vagues. Passer d’iOS à certains appareils Android est possible depuis un certain temps.

La possibilité de transférer facilement des données de WhatsApp d’un iOS vers un appareil Android et vice versa est l’une des fonctionnalités les plus demandées depuis des années. Il est possible de transférer d’iOS vers certains appareils Android depuis l’année dernière, mais auparavant, il n’était pas possible de migrer les données de WhatsApp dans la direction opposée – cela est sur le point de changer.

Comme Mark Zuckerberg l’a annoncé sur Facebook, tous les utilisateurs de WhatsApp pourront bientôt transférer leur historique de chat, photos, vidéos et messages vocaux de leur smartphone Android vers un iPhone. Une FAQ officielle explique quelles sont les conditions requises pour cela.

Voici comment fonctionne le passage d’Android à iOS

Tout d’abord : le transfert de données WhatsApp d’Android vers iOS ne fonctionne pas via le messager lui-même, mais est intégré à l’application « Transfer to iOS ». De plus, les exigences suivantes doivent être respectées :

Au moins Android 5 doit être installé sur l’appareil Android.

Au moins iOS 15.5 doit être installé sur l’iPhone.

WhatsApp pour iOS version 2.22.10.70 ou supérieure est installé sur l’iPhone.

WhatsApp pour Android version 2.22.7.74 ou supérieure est installé sur l’appareil Android.

Le même numéro de téléphone doit être utilisé sur l’iPhone que sur l’appareil Android.

L’iPhone doit être neuf ou réinitialisé en usine pour s’associer à l’application Transfert vers iOS.

Les deux appareils doivent être connectés à une source d’alimentation.

Les deux appareils doivent être dans le même WLAN ou bien l’appareil Android peut être connecté au point d’accès de l’iPhone.

Si toutes les conditions sont remplies, les utilisateurs n’ont qu’à ouvrir l’application « Transférer vers iOS » et ils vous guideront ensuite tout au long du processus de migration. Important : Une fois les données transférées sur l’iPhone, elles ne se trouvent pas encore dans iCloud. Les utilisateurs doivent configurer eux-mêmes la sauvegarde iCloud dans WhatsApp.