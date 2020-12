WhatsApp déploie des appels vocaux et vidéo pour certains utilisateurs de bureau et Web

Tendance FP18 déc.2020 16:47:57 IST

WhatsApp devrait prochainement déployer des appels vocaux et vidéo pour les utilisateurs de bureau. Cela permettra WhatsApp aux utilisateurs Web d’appeler directement via l’application sans utiliser leur téléphone. À partir de maintenant, les utilisateurs peuvent utiliser la fonction d’appels vocaux et vidéo ainsi que le service de messagerie sur leurs smartphones. Selon un rapport de WABetainfo, l’application de service de messagerie appartenant à Facebook a commencé à déployer la fonction d’appel sur une WhatsApp bêta-testeur. Certains Web WhatsApp les utilisateurs ont signalé qu’ils ont commencé à voir le bouton d’appel vocal et vidéo sur l’en-tête du chat.

Lorsqu’un Web WhatsApp l’utilisateur recevra un appel vocal sur le bureau, une fenêtre distincte apparaîtra où il / elle peut accepter ou refuser l’appel entrant. Certains utilisateurs ont également déclaré qu’ils avaient remarqué le bouton d’appel dans l’en-tête de discussion sur le bureau WhatsApp.

L’option de passer des appels audio et vidéo est visible à côté du bouton de recherche en haut de la fenêtre de discussion. Un rapport de Police Android dit que lorsque l’utilisateur reçoit un appel, il apparaît dans une fenêtre plus petite. L’interface utilisateur est similaire aux commandes de base pour les appels en cours.

Le rapport ajoute que le téléchargement de la dernière version bêta de WhatsApp pour Android ne garantit pas que la fonction d’appel sur le bureau sera disponible. L’entreprise déploie progressivement la fonctionnalité et donne la priorité WhatsApp bureau sur son site Web.

En octobre, il y a eu une référence de la version web de WhatsApp susceptibles de prendre en charge les appels vocaux et vidéo. La mise à jour bêta de l’application qui prend la version de mise à jour 2.2043.7 montrait des icônes d’appel sur le WhatsApp interface.

le WhatsApp fonction d’appel vidéo sur les téléphones mobiles fonctionnent lorsqu’une connexion Internet est active sur votre appareil. Il n’y a pas de limite sur le nombre d’appels qu’un utilisateur peut effectuer dans une journée ou de restriction sur la durée de l’appel.

La version mobile a une icône d’appel vocal ou vidéo dans le coin supérieur droit de tout WhatsApp bavarder. À l’heure actuelle, les utilisateurs peuvent se connecter avec jusqu’à 8 participants pour des appels vocaux ou vidéo de groupe.

