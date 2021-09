WhatsApp : de nouvelles bulles de discussion pour iOS et Emoji Reactions arrivent

WhatsApp recevra bientôt des réactions emoji en tant que nouvelle fonction. Il y a également une indication d’une nouvelle conception des bulles de discussion pour la version iOS de l’application de communication populaire.

Les réactions emoji dans une pré-version de WhatsApp fonctionnent apparemment de la même manière qu’Instagram. Si nécessaire, les utilisateurs sélectionnent un emoji et l’utilisent pour répondre à un message texte. Il peut y avoir un nombre illimité de réactions sous un message, mais s’il y a plus de 999 réactions, elles sont comptées comme « 999+ ». Dans les discussions de groupe, tout le monde peut également voir qui a répondu à un message. Quoi qu’il en soit, tout cela écrit WABetainfo.

Nouvelles bulles de discussion pour iOS

Les nouvelles bulles de discussion pour iOS devraient avoir l’air plus arrondies et avoir une nouvelle teinte. Les « bulles de discussion » font référence aux bulles de dialogue ovales dans les discussions qui contiennent le texte des messages. De plus, à en juger par une version préliminaire de WhatsApp, ils sont plus grands et ont l’air plus modernes. Le mode sombre et clair de WhatsApp est tellement différent visuellement.

Les bulles de discussion pourraient également venir pour Android

Les nouvelles bulles de discussion ne sont pas encore en développement pour Android. Cependant, le designer Braian Dario Vargas a réfléchi à ce à quoi pourraient ressembler les bulles d’Android 11 et a conçu un aperçu.

Les réactions emoji devraient apparaître pour les versions Android et iOS de WhatsApp. Les nouvelles bulles de discussion ne sont actuellement développées que pour iOS. Cependant, il n’y a toujours pas d’informations sur le moment où les nouvelles fonctionnalités peuvent être mises à la disposition de tous les utilisateurs.