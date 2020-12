WhatsApp copiera l’une des fonctions classiques de Telegram

WhatsApp nous informera de votre actualité avec ses propres notifications.

La course de WhatsApp pour devenir une application de messagerie de plus en plus complète se poursuit, même si cela signifie implémenter des fonctions dont nous avons déjà profité dans de nombreux cas sur Telegram. C’est le cas des messages qui disparaissent ou avec la personnalisation des chats.

Quoi qu’il en soit, le fait est que l’application progresse correctement (à son propre rythme) et wabetainfo a de nouveau signalé une nouvelle fonctionnalité que l’outil de communication populaire est test en phase bêta: l’annonce à ses utilisateurs de l’actualité.

« Bonjour, ce sont les nouvelles »

WhatsApp a commencé à envoyer des messages automatiques à certains utilisateurs expliquant nouvelles fonctionnalités implémentées dans l’application. Vous devez utiliser l’outil pour discuter des informations, des changements, des caractéristiques, etc. Ils n’apparaîtront pas comme un nouveau message, mais comme une bannière pouvant inclure un lien à partir d’une page Web externe.

La première utilisation que WhatsApp a faite de ce service est d’expliquer vos nouvelles conditions de service comme le montre l’image partagée par wabetainfo que nous attachons ci-dessous. Cela explique comment l’application traite les données et le fonctionnement des informations fournies aux entreprises sur Facebook.

