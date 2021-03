WhatsApp commence à déployer la fonction d’appel vocal et vidéo pour l’application de bureau: comment cela fonctionne

04 mars 2021 15:41:56 IST

WhatsApp commence à déployer la fonction d’appel vocal et vidéo sur l’application de bureau. WhatsApp indique que les appels seront disponibles en orientation portrait et paysage sur l’application de bureau. Les appels apparaîtront dans une fenêtre autonome redimensionnable sur l’écran de votre ordinateur et sont configurés pour être toujours au top afin que vous ne perdiez jamais vos conversations vidéo dans un onglet de navigateur ou une pile de fenêtres ouvertes. WhatsApp confirme également que, comme pour l’application mobile, les appels vocaux et vidéo sur l’application de bureau seront également cryptés de bout en bout. « WhatsApp ne peut ni les entendre ni les voir, que vous appeliez depuis votre téléphone ou votre ordinateur ».

WhatsApp commence le déploiement avec des appels individuels et étendra à terme la fonctionnalité pour inclure les appels vocaux et vidéo de groupe.

Voix WhatsApp, appels vidéo sur l’application de bureau: compatibilité

La nouvelle fonctionnalité d’appel vocal et vidéo de l’application de bureau WhatsApp sera compatible avec les appareils exécutant Windows 10 64 bits version 1903 et plus récente, et macOS 10.13 et plus récent.

Voix WhatsApp, appels vidéo sur l’application de bureau: exigence

Pour passer un appel audio ou vidéo WhatsApp via l’application de bureau, vous avez besoin de:

Un périphérique de sortie audio et un microphone pour les appels vocaux et vidéo. Une caméra pour les appels vidéo. Une connexion Internet active sur votre ordinateur et votre téléphone. L’appel ne passera pas par votre téléphone, mais il doit être en ligne pour établir l’appel. Pour autoriser WhatsApp à accéder au microphone et à la caméra de votre ordinateur. WhatsApp doit accéder au microphone de votre ordinateur pour les appels et à la caméra pour les appels vidéo.

.

