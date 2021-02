WhatsApp cherche à nouveau à mettre à jour sa politique de confidentialité: il affichera une bannière temporaire dans les chats pour expliquer le changement

Cattier Soin de Jour Matifiant Peaux Mixtes à Grasses Fleur d'Emulsion 50ml

Le soin de jour Fleur d'Émulsion Cattier permet d'hydrater intensément et de matifier la peau . Il régule la production de sébum, assainit et apaise l'épiderme. Sa formule se compose : d'huile de noisette bio, aux vertus anti-oxydantes et nutritives, de beurre de karité bio, qui nourrit et adoucit la peau, de