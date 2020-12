WhatsApp cessera de fonctionner sur HTC Desire, Galaxy S2 et plus à partir du 1er janvier 2021

Tendance FP30 déc.2020 17:25:15 IST

WhatsApp reçoit une nouvelle mise à jour qui empêchera l’application de messagerie de fonctionner sur des millions de téléphones à partir du 1er janvier 2021. Selon un rapport d’Independent, les anciens appareils Android et iPhone ne prendront pas en charge la dernière version de l’application. Cela obligera les propriétaires à mettre à jour le système d’exploitation mobile ou à acheter un nouvel appareil. Le rapport ajoute que tout iPhone qui n’exécute pas iOS 9 ou plus récent, et tout autre smartphone, ne fonctionnant pas au moins sous Android 4.0.3, ne pourra pas utiliser l’application appartenant à Facebook.

Les modèles d’iPhone jusqu’à l’iPhone 4 ne pourront pas fonctionner WhatsApp plus. Cependant, même si l’iPhone 4S, l’iPhone 5, l’iPhone 5S, l’iPhone 6 et l’iPhone 6S sont tous sortis avant iOS 9, ils peuvent toujours mettre à jour leur système d’exploitation. Les téléphones Android qui perdront WhatsApp le support inclut Samsung Galaxy S2, HTC Desire et LG Optimus Black.

Les téléphones qui perdront WhatsApp le soutien à partir du 1er janvier 2021 comprend:

Samsung Galaxy S2

Apple iPhone 1-4

HTC Desire

LG Optimus Noir

Motorola Droid Razr

Appareils Android sortis avant 2010

Les appareils qui devront être mis à jour vers iOS 9 ou supérieur ou Android OS 4.0.3 incluent:

Apple iPhone 4S

iPhone 5

iphone 5s

iphone 6

iPhone 6S

Samsung Galaxy S3 et plus récent

Samsung Galaxy Note

HTC Sensation

HTC Thunderbolt

LG Lucid

Motorola Droid 4

Sony Xperia Pro et plus récent

.

