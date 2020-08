WhatsApp: Bientôt, vous trouverez des photos, des vidéos et de la musique en un rien de temps

Beaucoup d’entre vous connaissent probablement ceci: vous recherchez une image dans WhatsApp et faites défiler … et faites défiler … et faites défiler. À un moment donné, l’objet de votre désir apparaîtra – ou non. À l’avenir, tout sera beaucoup plus rapide.

Parce que les développeurs du messager testent actuellement une fonction de recherche qui vous permettra de retrouver plus facilement des images, des vidéos et de la musique dans les chats WhatsApp. Comme le rapporte WABetaInfo, l’option “Recherche avancée” est déjà disponible pour de plus en plus d’utilisateurs bêta. Si le test réussit, nous pouvons tous nous attendre à la fonctionnalité bientôt.

Rechercher des images, des vidéos et des liens dans WhatsApp

La nouvelle fonction est incluse dans la version bêta 2.20.197.7+ et vous permet de rechercher certains types de fichiers dans WhatsApp. En plus des images, vous pouvez également choisir parmi des vidéos, des GIF, des fichiers audio, des liens et des documents texte. Le tweet suivant montre les options de filtre mentionnées:

Avec différents boutons, vous aurez la possibilité de limiter votre recherche à certains types de fichiers. WhatsApp vous montrera ensuite tous les fichiers appropriés – soit dans une conversation spécifique soit dans les discussions. Ce dernier est particulièrement utile si vous ne savez plus avec qui vous avez partagé un fichier ou de qui vous l’avez obtenu.

Vous pouvez évidemment aider le messager en entrant un terme de recherche. Pour les photos et les vidéos téléchargées directement, cela ne devrait vous aider que si vous connaissez le nom du fichier. C’est probablement différent avec les vidéos YouTube. Les mots du titre ou de la description peuvent accélérer la recherche.

Parcourir les chats WhatsApp par date

Ce n’est pas la seule amélioration à venir pour la recherche WhatsApp. À l’avenir, il devrait également être possible de filtrer le contenu du chat par date: vous serez censé pouvoir saisir le jour, le mois et l’année via un carrousel qui apparaît. On ne sait pas si cette option peut être combinée avec la recherche de fichiers.

Voulez-vous savoir à quelles autres innovations WhatsApp nous pouvons nous attendre? Nous vous le dirons dans un autre article.