WhatsApp bénéficiera bientôt d’une prise en charge multi-appareils et d’un mode de disparition, confirment Will Cathcart et Mark Zuckerberg

Le chef de WhatsApp, Will Cathcart, et le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, ont confirmé une poignée de nouvelles fonctionnalités qui arriveront bientôt WhatsApp. Le nouvel ensemble de fonctionnalités comprendra la prise en charge multi-appareils tant attendue, un mode de disparition et une nouvelle fonctionnalité Afficher une fois. Ces caractéristiques auraient été révélées dans un WABetaInfo entretien avec Cathcart et Zuckerberg dans un WhatsApp discuter.

Au cours de l’entretien, Cathcart a également déclaré que le support multi-appareils peut permettre à l’entreprise de travailler sur WhatsApp prise en charge de l’iPad.

Prise en charge de plusieurs appareils

Zuckerberg et Cathcart ont confirmé que le support multi-appareils tant attendu sera bientôt disponible sur WhatsApp.

Les deux ont confirmé que les tests de la fonctionnalité pour les utilisateurs bêta publics seront déployés dans un mois ou deux.

Zuckerberg a déclaré que WhatsApp travaillait sur la fonctionnalité depuis un certain temps maintenant, car ils ont été confrontés à plusieurs défis au cours de son développement. « Cela a été un grand défi technique pour synchroniser tous vos messages et contenus », a-t-il déclaré.

La prise en charge multi-appareils permettra aux utilisateurs d’utiliser leur compte WhatsApp sur plusieurs appareils sans avoir à se déconnecter sur l’un des appareils.

Cathcart a déclaré qu’il prévoyait de permettre aux utilisateurs de se connecter à partir de quatre appareils à la fois.

Mode disparition

WhatsApp bénéficiera bientôt d’un nouveau mode Disappearing. Il s’agira d’un prolongement du fonctionnalité de messages qui disparaissent que WhatsApp a commencé à se déployer à la fin de l’année dernière.

Les messages qui disparaissent peuvent être activés pour des chats individuels, ce qui fait que les messages du chat disparaissent automatiquement en une semaine. Le mode de disparition, en revanche, active la fonction de disparition des messages par défaut pour tous les chats et groupes de votre compte afin que tous les chats soient automatiquement supprimés en sept jours.

Afficher une fois

La troisième fonctionnalité que Cathcart et Zuckerberg ont taquinée est la nouvelle fonctionnalité Afficher une fois, qui permettra aux utilisateurs d’envoyer du contenu et de le faire disparaître après que la personne l’aura vu. Similaire à la façon dont le chat sur Snapchat travaux. Avec cette fonctionnalité, le destinataire du message peut voir le message ou le média une seule fois. Une fois qu’ils l’auront consulté, il sera automatiquement supprimé.

