WhatsApp autorisera l’importation de packs d’autocollants et introduira un petit changement dans les audios

WhatsApp continue d’améliorer ses fonctions avec l’intégration des packs d’autocollants d’autres applications et quelques améliorations dans les chats audio.

L’activité est constante au sein de WhatsApp, car après avoir officiellement inclus une nouvelle fonction qui nous permettra de faire taire les vidéos avant de les envoyer, nous pouvons maintenant aussi importer des packs d’autocollants à partir d’autres applications pour personnaliser nos chats.

WhatsApp nous permettra de personnaliser nos discussions avec des autocollants tiers

Selon des collègues du média spécialisé WABetainfo, WhatsApp commence à implémenter une nouvelle fonction qui nous permettra améliorer notre collection d’autocollants avec d’autres applications sur le Google Play Store.

5 fonctions que WhatsApp lancera en 2021 et qui changeront votre relation avec l’application

Après plusieurs mois, l’application appartenant à Facebook a commencé à inclure cette nouvelle fonctionnalité dans les dernières versions, 2.21.40 sur iOS et bêta 2.21.5.6 sur Android, mais seulement dans certains pays comme Brésil, Inde et Indonésie.

Pour pouvoir intégrer des packages d’autocollants dans WhatsApp, nous devons le faire via une application externe et le plus connu est Fabricant d’autocollants. Maintenant, cette application prend déjà en charge la fonction de générer des autocollants animés, à partir de vidéos et de GIF.

Pour ajouter les autocollants à WhatsApp à partir de Sticker Maker, il suffit de suivez les étapes suivantes:

Nous téléchargeons l’application Sticker Maker.

Nous créons un pack d’autocollants.

Nous choisissons une vidéo ou un GIF dans notre galerie.

Une fois les autocollants créés, cette application les convertira automatiquement en fichier webp.

Enfin, il suffit d’importer ce fichier webp dans notre application WhatsApp.

Concernant le fabricant d’autocollants vous devez prendre en compte les éléments suivants:

Nous ne pouvons importer que des packs d’autocollants avec des autocollants statiques ou animés, pas les deux.

Un pack d’autocollants doit contenir au moins 3 autocollants pour pouvoir l’importer dans WhatsApp.

Ces autocollants ont une taille de fichier maximale, de telle sorte que cette application compressera les autocollants et préservera toujours leur qualité.

Maintenant, nous pouvons désactiver la notification de la reproduction des messages vocaux

Une autre nouvelle fonction qui arrive, pour le moment, uniquement dans la version pour iOS, est la puissance supprimer la notification qui atteint un utilisateur lorsque le destinataire d’un message vocal l’écoute. Cela peut être activé en allant dans Paramètres> Compte> Confidentialité.

Une nouveauté mineure concernant les messages audio qui n’a également été introduite que sur les iPhones est une nouvelle animation dans la barre de progression à la fin d’un message vocal.

Si vous faites partie de ceux qui personnalisent WhatsApp, vous allez adorer cette nouvelle fonction

Ces changements ils devraient être disponibles dans la version Android très prochainement, bien qu’une date approximative pour l’arrivée de ces fonctions à tous les utilisateurs n’ait pas encore été établie.

Rubriques connexes: Applications, Applications gratuites, WhatsApp

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂