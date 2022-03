WhatsApp augmente la limite de taille de fichier à 2 Go, mais dans un seul pays

L’Argentine a été le pays choisi par l’application de messagerie pour tester l’envoi de fichiers jusqu’à 2 Go.

Bien que WhatsApp soit la plateforme de messagerie instantanée la plus populaire aujourd’hui avec plus de 2 000 millions d’utilisateurs actifs mensuels dans le mondeil a encore du chemin à faire pour égaler son plus grand rival, Telegram, en termes de fonctionnalités.

Pour cette raison, ces dernières semaines, l’application de messagerie appartenant à Meta n’a cessé de mettre à jour ses applications mobiles avec de nouvelles fonctionnalités comme les réactions aux messages, la possibilité de changer manuellement la langue de l’application ou de nouvelles commandes pour enregistrer des notes vocales.

Eh bien, maintenant, WhatsApp vient d’annoncer que augmente la limite de la taille des fichiers pouvant être partagés jusqu’à 2 Goquelque chose que Telegram avait déjà presque depuis sa création, mais seulement dans un pays.

WhatsApp augmente la limite de taille de fichier à 2 Go en Argentine

Alors que les gars du média argentin La Nación WhatsApp ont choisi leur pays pour commencer un test dans lequel ils ont augmentation de la limite de taille de fichier de 100 Mo à 2 Go.

Cela a été confirmé par la plate-forme de messagerie elle-même par une déclaration officielle dans lequel il déclare ce qui suit :

« Nous écoutons les utilisateurs, répondons à leurs demandes et à leur mode de vie en augmentant la limite actuelle de la taille des fichiers pouvant être envoyés via WhatsApp de 100 Mo à 2 Go. Bien qu’il s’agisse d’un test uniquement disponible en Argentine, les utilisateurs pourront envoyer ce type de fichier jusqu’à 2 Go à d’autres utilisateurs partout dans le monde ».

La plateforme de messagerie détenue par Meta a également expliqué qu’elle avait choisi l’Argentine pour deux raisons principales : le pays sud-américain a un nombre considérable d’utilisateurs et a en même temps un grande variété d’utilisateurs et d’appareils.

Cette nouvelle fonctionnalité est disponible en Argentine sur toutes les versions de l’application de messagerie (Android, iOS, Web ou application de bureau)mais, pour l’instant, il est limité aux documents, bien que WhatsApp ait déjà confirmé que ils l’activeront pour les images et les vidéos plus tard.

WhatsApp n’a pas encore confirmé si vous envisagez d’étendre ce test à d’autres régions du mondemais en attendant, vous pouvez consulter notre guide des meilleures applications de partage de fichiers volumineux sur Android.

