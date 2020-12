WhatsApp annonce officiellement la personnalisation des chats

Nouveaux arrière-plans de discussion, plus de personnalisation et meilleure recherche d’autocollants: toutes les nouvelles à venir sur WhatsApp.

Bien que pendant un certain temps, il soit possible mettre un arrière-plan différent à chaque chat WhatsApp, Il a fallu attendre aujourd’hui pour que la société annonce officiellement l’arrivée de cette nouvelle fonction dans l’application, accompagnée d’une collection de nouveaux fonds avec lequel personnaliser nos conversations.

Comme nous le savions déjà, WhatsApp permet désormais choisissez un arrière-plan de chat différent pour chaque conversation dans l’application, augmentant ainsi le nombre d’options de personnalisation au sein de l’application. Cette fonction est disponible à la fois en groupes comme dans les discussions individuelles.

WhatsApp comprend une nouvelle collection d’arrière-plans pour vos discussions

En plus de la nouvelle fonctionnalité, WhatsApp a également inclus un nouvelle collection d’arrière-plans de différents thèmes, y compris la nature et l’architecture, qui se combinent parfaitement avec les thèmes clairs et sombres de l’application. En ce sens, l’application permettra définir un arrière-plan différent en fonction du thème utilisé.

D’autre part, l’application a également facilité le travail de recherche d’autocollants sur WhatsApp.

Maintenant, un moteur de recherche qui permet des recherches par texte ou emojis, ainsi que de parcourir la bibliothèque d’autocollants à travers différentes catégories qui facilitent la recherche.

Toute l’actualité sont présents dans la dernière version de WhatsApp disponible au téléchargement, bien que la société précise que certains utilisateurs devront peut-être attendre quelques jours pour profiter de l’actualité. Dans tous les cas, ils devraient atteindre tout le monde avant la fin de cette semaine.

