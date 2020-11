WhatsApp ajoute une fonctionnalité utile à son éditeur vidéo

C’est ainsi qu’il sera facile de faire taire les vidéos WhatsApp avant de les envoyer à partir de maintenant.

Hors de éditeurs vidéo intégrée aux applications de messagerie qui existent aujourd’hui, celle de WhatsApp Ce n’est pas exactement le plus complet de tous. Cependant, la société derrière l’application a l’intention de continuer à améliorer son éditeur grâce à de nouvelles fonctionnalités.

Comme cela a été découvert aujourd’hui dans la dernière version de WhatsApp disponible en téléchargement via son programme bêta, L’éditeur vidéo WhatsApp est sur le point d’inclure une nouvelle fonctionnalité des plus utiles et pratiques, ce qui permettra muet vidéos avant de les envoyer avec une seule touche.

Mettre en sourdine les vidéos avant de les envoyer par WhatsApp sera possible très bientôt

Parfois, l’image est plus que suffisante pour profiter d’une vidéo. WhatsApp le sait, et c’est pourquoi il a l’intention d’inclure un nouveau bouton dans l’éditeur vidéo inclus dans l’application, avec laquelle désactiver complètement le clip éliminer l’audio et ne laisser que la partie visuelle de la vidéo.

Ce bouton, comme indiqué dans l’image partagée par WABetaInfoapparaîtra juste en dessous du chronologie vidéo cela nous permet de découper le clip à la durée souhaitée. En appuyant dessus, nous activerons ou désactiverons l’audio manuellement.

Pour l’instant, cette fonction n’est pas activée pour les utilisateurs, et il faudra encore quelques jours pour être accessible à tous. En attendant, il est toujours possible d’utiliser les éditeurs vidéo pour Android qui existent dans Google Play, et qui permettent à la fois de supprimer l’audio des clips et d’apporter de nombreuses autres modifications.

