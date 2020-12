WhatsApp ajoute une fonction qui facilitera la vie de ceux qui « copient et collent »

Avec la mise à jour de l’application, un système rapide et intuitif de copie de fichiers est fourni.

WhatsApp continue d’améliorer l’application en ajoutant des fonctions utiles pour ses utilisateurs. Il y a quelques jours, nous vous disions déjà que les développeurs testaient les appels et les appels vidéo du Web WhatsApp sur des utilisateurs aléatoires et maintenant, une nouvelle version de l’application suggère de nouveaux changements.

Plus précisément et comme indiqué par wabetainfo, WhatsApp a implémenté une fonction de copie multiple dans sa version bêta. Lorsqu’il est opérationnel en masse, il sera possible de copier et coller plusieurs images et vidéos en même temps.

Comment savoir si j’ai déjà plusieurs copier-coller

Pour vérifier si vous faites partie de ces personnes que WhatsApp a déjà fournies avec cet outil utile, vous pouvez ouvrir la galerie de photos de votre smartphone et sélectionner plusieurs photos. Dépuis là appuyez sur « exporter » et immédiatement après, « copier. » Ensuite, allez dans votre application WhatsApp, maintenez une barre de discussion enfoncée et collez le contenu.

Si le processus s’est bien déroulé, toutes les images sélectionnées à la première étape doivent avoir été copiées dans le chat pour être envoyées.

Autres améliorations avec la nouvelle version

En plus de la copie multiple, d’autres correctifs ont été ajoutés à l’application:

Correction du bug qui empêchait de rechercher des mises à jour de statut.

Améliorations pour les appels vocaux et vidéo individuels et de groupe.

Améliorations dans la gestion des nouveaux contacts.

Améliorations pour partager des liens, récupérer les historiques de discussion et de connexion.

Nouveaux autocollants et emojis.

Un aspect qui n’a pas été résolu avec la nouvelle mise à jour est le L’aperçu de la vidéo YouTube a échoué. Pour le moment, les utilisateurs qui ont connu un certain type de défaillance de ce type continueront à avoir des problèmes.

