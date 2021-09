WhatsApp abandonnera la prise en charge d’Android 4.0.3, iOS 9, KaiOS 2.5.0 à partir du 1er novembre 2021

07 sept. 2021 17:56:06 IST

WhatsApp a publié des versions des systèmes d’exploitation qui ne prendront plus en charge la plate-forme de messagerie à partir du 1er novembre 2021. Ces systèmes d’exploitation incluent Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich, iOS 9 et KaiOS 2.5.0. Si vous possédez un combiné qui fonctionne sur ces systèmes d’exploitation, vous devrez mettre à jour les systèmes d’exploitation vers des systèmes plus récents s’ils sont disponibles ou changer de combiné pour continuer à utiliser WhatsApp.

Pour les utilisateurs qui changent de combiné, WhatsApp révèle qu’ils ne peuvent pas transférer d’anciennes discussions d’une plate-forme à une autre, mais qu’ils peuvent exporter d’anciennes discussions en les joignant à l’e-mail.

À partir de novembre, les utilisateurs doivent disposer d’un smartphone/téléphone fonctionnel fonctionnant sous OS 4.1 et versions ultérieures,

iOS 10 et versions ultérieures ou certains téléphones avec KaiOS 2.5.1 et versions ultérieures, y compris JioPhone et JioPhone 2 pour utiliser la plate-forme.

Se rappeler, WhatsApp aurait prévu de déployer une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de réagir aux messages dans le chat, tout comme Instagram, LinkedIn, Facebook et plus. Les emojis de réaction seront placés juste en dessous du texte. Il devrait être disponible pour les discussions individuelles et de groupe.

