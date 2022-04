WhatsApp a un plan pour gagner de l’argent : il va lancer son propre service d’abonnement

Partager

L’application populaire prépare un plan d’abonnement avec différents avantages qui serait destiné aux entreprises.

Si vous avez une entreprise, affaires WhatsApp vous permet de vous connecter avec vos clients de manière simple et professionnelle. La plateforme est active depuis près de 4 ans et est peut-être sur le point de changer grâce à une nouveauté importante.

Comme le souligne WABetaInfo, les responsables de l’application prépareraient un abonnement entreprise. Payer pour ce service serait un certain nombre d’avantages, comme un plus grand nombre d’appareils liés. Cependant, ce ne serait pas le seul.

Un service d’abonnement conçu pour les entreprises

Un plan d’abonnement serait déjà dans le four et pourrait voir le jour dans les prochaines semaines. Comme nous l’avons dit, il serait destiné aux comptes WhatsApp Business et le seul avantage dont nous disposons d’informations est celui lié aux appareils liés. Actuellement, la limite est de 4, mais avec ce plan, vous pouvez atteindre jusqu’à 10 appareils.

Cela permettrait à plus de personnes au sein d’une entreprise d’utiliser la même méthode pour contacter les clients, ce qui faciliterait la communication et profiterait aux deux parties. Tout indique qu’il y aura plus d’avantages, un plan d’abonnement n’aurait pas beaucoup de sens simplement pour pouvoir lier le compte à plus de terminaux. Cependant, pour le moment, nous n’avons pas plus d’informations.

WhatsApp Business finira-t-il par être payé dans toutes ses variantes ? Pour l’instant, comme indiqué sur la page officielle de WhatsApp, Il existe deux types de comptes professionnels, tous deux totalement gratuits, et il ne semble pas que les choses vont changer. La différence réside dans la vérification ou non du profil, mais en pratique il n’y a pas d’autres variantes.

probablement les utilisateurs peuvent choisir entre la version gratuite et l’abonnement, ces derniers pouvant bénéficier de différents ajouts. En tout cas, et comme nous l’avons souligné, il est encore tôt pour savoir en quoi consisteront ces avantages.

Rubriques connexes: Whatsapp

Partager

Inscrivez-vous à Disney+ pour 8,99 euros et sans permanence

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂