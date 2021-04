WhatsApp a un message pour votre ami sur l’anti-vaccin sous forme d’autocollants: téléchargez-les ici

WhatsApp crée un pack d’autocollants pour encourager les gens à se faire vacciner contre Covid-19 en collaboration avec l’OMS (Organisation mondiale de la santé).

WhatsApp est le l’application de messagerie instantanée la plus utilisée au monde et le plus controversé du moment après le récent message dans lequel il demande à tous ses utilisateurs d’accepter ses nouvelles politiques de confidentialité.

Désormais, l’application appartenant à Facebook veut montrer qu’elle peut aussi être utile à la société et faire sa part pour lutter contre les anti-vaccins avec l’inclusion de votre propre pack d’autocollants.

WhatsApp veut que vous disiez à vos amis de se faire vacciner de manière très originale

C’est l’application de messagerie elle-même qui a présenté, à travers son blog d’entreprise, un nouveau pack d’autocollants qu’elle a développé en collaboration avec l’OMS pour encourager tout le monde à se faire vacciner contre Covid-19.

Ce récent pack d’autocollants a été baptisé comme « Vaccins pour tous » («Vaccins pour tous») et vise, selon WhatsApp lui-même, « Partagez en privé la joie, le soulagement et l’espoir que les vaccins COVID-19 inspirent » et, en même temps, exprimer notre gratitude aux agents de santé de tous les pays du monde cela n’a pas cessé de fonctionner tout au long de cette pandémie.

Comment télécharger et installer ce pack d’autocollants

Comme d’habitude, pour avoir ce nouveau pack d’autocollants sur WhatsApp, il suffit de accéder à la section des autocollants, en cliquant sur l’émoticône qui apparaît à gauche de la zone de texte et une fois là-bas, il faudra cliquer sur le bouton avec le signe + situé juste en dessous du microphone, sur le côté droit de l’application.

En faisant cela, tous les paquets d’autocollants disponibles apparaîtront, parmi lesquels nous devons téléchargez celui qui apparaît avec le titre «Vaccins pour tous» et, à partir de ce moment, nous aurons déjà ces autocollants disponibles pour envoyer à nos amis et à notre famille via WhatsApp.

