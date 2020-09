WhatsApp a révélé six nouvelles failles de sécurité dans son application

La plateforme de messagerie Whatsapp il est utilisé par plus de 2 milliards de personnes dans le monde, ce qui en fait une cible particulièrement convoitée, même pour les hackers de haut niveau. Les développeurs travaillent avec diligence pour résoudre les problèmes de sécurité internes à l’application et à l’infrastructure qui la prend en charge, et pendant ces heures, ils ont communiqué qu’ils avaient bien résolu en peu de temps 6 vulnérabilités cela, combiné à d’autres techniques d’intrusion, aurait pu compromettre la sécurité des appareils des utilisateurs.

L’annonce est intervenue parallèlement au lancement d’un nouveau site Web sur lequel les développeurs se sont désormais engagés tenir à jour la communauté d’experts l’informatique sur tout ce qui concerne la sécurité WhatsApp. Le site recueillera des avis de sécurité et des rapports de bogues, avec une description des mesures prises par l’équipe de développement pour résoudre les problèmes rencontrés. Le site sera mis à jour tous les mois en cas de bugs négligeables, alors qu’il recevra des modifications plus rapides si les failles constatées sont plus graves.

Les 6 fuites annoncées par le groupe dans ces heures ont déjà été enregistrées dans la base de données. Les développeurs ont prétendu avoir résolu 5 sur 6 en un jour et qu’il a fallu quelques heures de plus pour résoudre le dernier; en gardant l’application à jour, les utilisateurs ne devraient toujours pas avoir à s’inquiéter. Le groupe Facebook a également déclaré qu’il ne pensait pas que cette dernière constellation de bugs ait donné aux pirates informatiques la possibilité de pirater les smartphones des utilisateurs, bien que de telles affirmations doivent généralement être prises avec prudence.

L’une des dernières fois que WhatsApp a prétendu avoir corrigé une vulnérabilité majeure était en 2019: les développeurs faisaient référence à une faille qui aurait pu compromettre nul autre que le numéro un d’Amazon, Jeff Bezos. Même dans ce cas, la société a révélé qu’elle n’avait aucune preuve que des pirates externes auraient pu profiter de l’erreur de programmation, mais cela ça ne veut pas dire que ça n’est pas arrivé.