WhatsApp a introduit une nouvelle fonctionnalité pour aider les gens à contourner les fermetures d’Internet imposées par le gouvernement

L’une des plateformes de messagerie les plus utilisées dans le monde, WhatsApp est une application vitale pour de nombreuses personnes à travers le monde. Cependant, de nombreux gouvernements à travers le monde suppriment souvent l’application et la façon dont elle est utilisée en cas d’urgence, en fermant Internet. En conséquence, dans plusieurs régions du monde, dès qu’il y a des troubles, la première chose que font les gouvernements est de fermer l’application en éteignant Internet. Maintenant, WhatsApp travaille sur une fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs d’utiliser l’application, même en cas de coupure d’Internet imposée par le gouvernement.

Les utilisateurs pourront bientôt se connecter à WhatsApp en utilisant un serveur proxy. Pour ceux qui ne sont pas familiers, un proxy fonctionne comme une troisième couche entre l’utilisateur et Internet. Il peut être utilisé pour assurer une meilleure sécurité et confidentialité lors de la navigation sur le Web.

La fonctionnalité de serveur proxy pour WhatsApp permettra aux utilisateurs d’utiliser le service même dans les pays où il est restreint. Selon l’entreprise, les individus et les groupes « engagés à aider les autres à communiquer librement » peuvent mettre en place leurs propres serveurs. De plus, WhatsApp souligne que les communications transmises via un serveur proxy continueront d’être cryptées de bout en bout.

La connexion via proxy maintient le haut niveau de confidentialité et de sécurité fourni par WhatsApp. Vos messages personnels seront toujours protégés par un cryptage de bout en bout, garantissant qu’ils restent entre vous et la personne avec laquelle vous communiquez et ne sont visibles par personne entre les deux, pas les serveurs proxy, WhatsApp ou Meta.

Cette décision intervient après que l’administration locale iranienne a interdit l’année dernière l’accès à Instagram et WhatsApp parce que les manifestants avaient utilisé les deux services pour diffuser des informations sur les violations des droits humains. Malheureusement, des incidents comme ceux-ci continuent de se produire souvent dans le monde. WhatsApp affirme que l’organisation fait des efforts pour s’assurer que ces coupures d’Internet n’affectent pas des mouvements aussi puissants et importants.

Pour ceux qui souhaitent créer leur propre serveur proxy pour leurs amis et leur famille, WhatsApp a également mis à disposition un didacticiel. Les utilisateurs peuvent accéder à la nouvelle fonctionnalité en visitant les paramètres de stockage et de date de WhatsApp. La prise en charge du serveur proxy est en cours de déploiement pour les utilisateurs d’iPhone et d’Android, alors assurez-vous d’avoir installé la dernière version de WhatsApp.

