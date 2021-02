WhatsApp a expliqué ce qui arrivera à votre compte si vous n’acceptez pas les nouvelles règles de confidentialité

Le 15 mai représente une date importante pour WhatsApp: c’est la date limite (déjà prolongée) après laquelle tous les utilisateurs doivent accepter les nouvelles règles de confidentialité. L’application a en effet démarré il y a quelques semaines pour montrer à ses utilisateurs un message qui les avertit de la nécessité d’accepter les nouvelles conditions de service. Une communication qui a suscité une grande discussion principalement en raison du manque de transparence du texte, jugé par beaucoup comme peu clair même s’il concerne la vie privée des personnes. WhatsApp a donc décidé de reporter la date limite au 15 mai pour mieux expliquer en quoi consistent les changements et ce qu’il adviendra de ceux qui décident de rejeter les règles. Ce dernier point a été clarifié ces dernières heures.

Dans un e-mail envoyé à l’un des partenaires commerciaux de la plateforme, WhatsApp a expliqué qu’il demandera à tous les utilisateurs d’accepter les nouvelles règles pour «utiliser toutes les fonctionnalités de WhatsApp» à partir du 15 mai. Si vous n’acceptez pas ces nouvelles conditions, « pendant une courte période, ces utilisateurs pourront recevoir des appels et des notifications, mais ne pourront ni lire ni envoyer de messages depuis l’application ». En gros, si vous n’acceptez pas les règles, l’application de messagerie la plus utilisée au monde ça cessera de fonctionner pour cet utilisateur unique. Le « court terme » devrait durer quelques semaines, mais la société explique dans sa FAQ que les règles pour les utilisateurs inactifs seront appliquées à partir du 15 mai. Cela signifie qu’après 120 jours de non-acceptation, le compte sera supprimé.

Dans les prochains jours, l’application communiquera à tous les utilisateurs la modification des nouvelles règles via une bannière, en entrant (espérons-le) plus en détail une modification de la confidentialité qui impliquera un plus grand partage des données entre WhatsApp et Facebook. Depuis 2016, les politiques de l’application permettent au service de partager certaines informations avec Facebook telles que le numéro de téléphone et le type d’appareil, mais à partir de mai, l’application de messagerie pourra partager avec le réseau social données de paiement et aux transactions effectuées par le biais du service aux entreprises qui est actif depuis un certain temps et accessible à tous les magasins.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂