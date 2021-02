WhatsApp: 3 astuces simples pour discuter plus rapidement

La simplicité de l’application WhatsApp rend votre domaine possible pour tous les utilisateurs. Connaissant les astuces essentielles de WhatsApp, même ceux qui ont le plus de difficultés avec la technologie peuvent dominer la plateforme de messagerie du moment. Pour tout le monde, pour eux et pour ceux qui maîtrisent WhatsApp, dans cet article nous expliquerons trois astuces simples pour discuter encore plus rapidement.

On parle de trois problématiques qui nous permettent d’accélérer l’utilisation du service de messagerie, et qui sont surtout Recommandé pour les personnes âgées qui ont des difficultés lors de l’utilisation de WhatsApp. Étape par étape, nous vous expliquons comment utiliser ces trois astuces que vous pouvez maîtriser en quelques secondes.

3 astuces pour discuter plus rapidement sur WhatsApp

Toutes les astuces que vous verrez ici sont très faciles à utiliser, nous ne vous recommandons donc pas de les essayer au moins une fois pour voir si elles fonctionnent pour vous.

Créez des raccourcis vers les conversations

Gagner du temps lors de l’utilisation de WhatsApp est possible si des raccourcis vers des conversations vous permettent accéder au chat d’un contact sans avoir à entrer dans l’application. C’est l’une des fonctions les plus intéressantes de WhatsApp et, en plus, elle est très facile à utiliser, comme nous le verrons ci-dessous.

Raccourcis vers les conversations WhatsApp ajouter un raccourci sur l’écran d’accueil de votre mobile. Il vous suffit de cliquer dessus pour accéder au chat en question, sans avoir à ouvrir WhatsApp et à rechercher le chat auquel vous souhaitez parler. Étape par étape, nous expliquons comment créer des raccourcis vers les chats WhatsApp:

1er- Ouvrez WhatsApp et, dans l’onglet Chats, sélectionnez le contact dont vous souhaitez créer un raccourci en appuyant quelques secondes dessus.

2ème- Cliquez sur le bouton à trois points dans le coin supérieur droit.

3e- Dans le menu d’options qui apparaît, sélectionnez « Créer un raccourci », La première option.

4e- Dans la petite fenêtre qui apparaît, vous avez deux options pour intégrer le raccourci vers l’écran d’accueil. D’une part, vous pouvez simplement cliquer sur le bouton « Ajouter » pour que le raccourci est automatiquement positionné sur l’écran. D’autre part, vous pouvez appuyer et maintenir l’icône avec la photo de profil du contact pour soyez vous-même qui choisit où à partir de l’écran d’accueil, il y aura le raccourci. De cette façon, vous aurez créé un raccourci vers une conversation WhatsApp et vous éviterez l’étape d’ouverture de l’application pour discuter.

Mettez en surbrillance les discussions en haut

Une autre méthode pour accéder plus rapidement aux conversations qui comptent le plus pour vous consiste à les mettre en évidence en haut de l’onglet chats. De cette façon, même si vous recevez des messages d’autres contacts, ces chats ils resteront en surbrillance en haut pour que vous puissiez les trouver facilement.

WhatsApp permet aux chats d’être mis en évidence depuis 2017, bien que cela puisse encore être une fonction inconnue pour de nombreux utilisateurs. Si vous êtes l’un d’entre eux, nous expliquons comment vous pouvez mettre en évidence les conversations pour les définir en haut de l’onglet chats.

1er- Ouvrez WhatsApp et, dans l’onglet chats, sélectionnez la conversation que vous souhaitez mettre en évidence en appuyant quelques secondes dessus.

2ème- Dans le menu d’options qui apparaît en haut, cliquez sur le bouton de la punaise et le chat sera fixé au plus haut de l’onglet. De plus, sur le côté droit, vous verrez l’icône d’épingle pour indiquer qu’il s’agit d’un chat en vedette. Vous pouvez toujours annuler la conversation en appuyant longuement dessus et en cliquant à nouveau sur le bouton en forme de punaise.

Marquer les messages comme favoris

La dernière astuce pour discuter plus rapidement sur WhatsApp consiste en marquez vos messages préférés comme favoris afin que vous puissiez les retrouver sans problème parmi les milliers de messages que vous accumulez sur la plateforme. C’est une fonction particulièrement utile avec laquelle vous pouvez éviter le moteur de recherche de mots et aller directement au message que vous voulez trouver.

Comme les fonctions précédentes, mettre en évidence les messages sur WhatsApp et y accéder plus tard est un processus simple que vous maîtriserez en un rien de temps. Etape par étape, voici ce que vous devez faire pour enregistrer vos messages préférés et y accéder rapidement.

1er- Ouvrez WhatsApp et entrez dans la conversation contenant le message que vous souhaitez mettre en surbrillance.

2ème- Appuyez et maintenez sur ce message pour le sélectionner.

3e- Cliquez sur le bouton étoile dans la barre supérieure pour marquer ce message comme présenté.

4e- Revenez à l’écran principal de WhatsApp et cliquez sur le bouton avec trois points verticaux dans le coin supérieur droit.

5e- Dans le menu d’options qui apparaît, cliquez sur Messages en vedette. De cette façon, vous accéderez au menu dans lequel tous les messages que vous marquez comme mis en surbrillance sont accumulés, quelle que soit la conversation dont ils proviennent.

Chaque fois que vous recevez un message important, marquez-le comme présenté pour vous assurer de pouvoir le retrouver facilement à l’avenir. Si vous souhaitez le supprimer de cette catégorie, Il vous suffit de le sélectionner à nouveau et de cliquer à nouveau sur l’étoile qui apparaîtra en haut.

Comme vous pouvez le voir, ces trois astuces simples pour WhatsApp visent à rationaliser son utilisation et à pouvoir ainsi discuter plus rapidement. Mettre en évidence les discussions et les messages et créer des raccourcis vers ceux-ci sont des processus simples que nous pouvons tous apprendre à utiliser encore mieux l’application de messagerie la plus populaire.

