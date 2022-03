WhatAGameDevLooksLike : Qui travaille sur nos jeux préférés ? – Un hashtag pour plus de visibilité

Malheureusement, il existe des préjugés sur l’apparence de quelqu’un qui fait un certain travail dans presque tous les groupes professionnels. Tel que la pensée fixe est nocive les travailleurs ainsi que les candidats potentiels qui, en raison de leur origine ou de leur apparence, passent d’emblée entre les mailles du filet des branches spéciales.

En 2019, un développeur de jeux fait pendant la Conférence des développeurs de jeux à San Francisco à cause de ça idées préconçues une expérience très désagréable. En réponse, elle a appelé via Twitter Collègues de le faire, sous le hashtag #WhatAGameDevLooksLike une selfie partager au monde qui Diversité des créatifs pour montrer qui travaille sur nos jeux préférés.

Pour commémorer cette action précieuse, mais aussi pour la faire perdurer, elle demande encore en 2022 : À quoi ressemble un développeur de jeu ?

Un hashtag de visibilité et de camaraderie #WhatAGameDevLooksLike

Bien que l’industrie du jeu se diversifie de plus en plus, beaucoup semblent encore supposer qu’il seuls les hommes cis blancs être actif. Il en a été de même pour certaines femmes, non-Américaines et personnes de couleur expériences discriminatoires lors de la GDC 2019.

Le développeur JC Lau fait partie de Studios Shadowrun Régimes farfelus. Trois fois, elle a reçu l’ordre de la sécurité de quitter la file d’attente pour les spécialistes, même si elle a été invitée à parler, parce que les agents de sécurité ont supposé, sur la base de son apparence, qu’elle n’appartenait pas.

Elle a exprimé sa frustration sur Internet et a partagé son histoire via Twitter. comme acte d’affirmation (Renforcement) elle a crié le hashtag #WhatAGameDevLooksLike et a posté une photo d’elle-même.

Donc si vous êtes à #GDC19 et sentez-vous à l’aise de le faire, prenez une photo de vous et partagez-la avec le hashtag ci-dessous. Le visage de l’industrie change, alors assurons-nous que les gens à l’intérieur et à l’extérieur des jeux le voient. Parce que c’est #WhatAGameDevLooksLike. 💜 pic.twitter.com/Wj51w6KZk5 — JC Lau (@drjclau) 19 mars 2019

D’innombrables selfies ont suivi la demande de montrer son visage. Beaucoup de développeurs féminins, homosexuels et non blancs travaillent dans l’industrie des jeux informatiques depuis plusieurs années.

Lau souligne que bien sûr tous ceux qui travaillent dans l’AQ ou le marketing, ainsi que les streamers, les consultants ou les étudiants une partie de l’industrie du jeu et peut rejoindre la campagne de selfie.

Salut, je suis Albert. Je suis Content PM et social lead pour Xbox. Dans un sens non traditionnel, je travaille avec diverses équipes pour prendre en charge les fonctionnalités et les mises à jour du jeu sous la forme de texte d’interface utilisateur éducatif et informatif + contenu audiovisuel. Un produit du Bronx. #WhatAGameDevLooksLike pic.twitter.com/9RWltdzhcb — Albert Dankwa (@alcallus) 23 mars 2022

Salut, je suis Nat, un artiste VFX sur Spider-Man 2 chez Insomniac Games. Je suis germano-américain, j’ai commencé dans l’industrie en tant que testeur allemand de localisation/qa. Je suis dans l’industrie depuis 7 ans et j’aime plaider pour des environnements de travail sains dans l’industrie.#WhatAGameDevLooksLike pic.twitter.com/ExwNJFbiVw – Natalie Lucht (@natalielucht) 22 mars 2022

Salut! Nom de Nob. J’ai (largement utilisé pour) traduire des jeux vidéo comme Pokemon Gen 1 – 4, la plupart des retombées de cette époque, Castlevania DoS, Dragon Quest 1 – 3 sur GBC, Tenchu, Terranigma, YGO GBA, des parties de Yakuza 5 et 0, etc. .#WhatAGameDevLooksLike pic.twitter.com/8rvcusYbtN – Nob Ogasawara (@DougDinsdale) 22 mars 2022

Dans une interview avec Kotaku, Lau est optimiste. Elle est sûre que le hashtag fera plus Visibilité et sensibilisation des groupes marginalisés et sous-représentés et servent de signe de camaraderie :

« #WhatAGameDevLooksLike [bietet] une occasion de se connecter, de se responsabiliser et de célébrer les uns les autres et la diversité de notre industrie. J’ai reçu des messages de personnes qui pensaient qu’elles étaient seules avec leur passé et ont trouvé des personnes partageant les mêmes idées. C’était [und ist!] également un moyen pour les personnes issues de milieux marginalisés de partager et d’être inspirées sur la façon de naviguer dans l’industrie des jeux.

Lau elle-même n’a pas eu d’incidents désagréables avec la sécurité cette année, mais a entendu des rapports décourageants de ses collègues.

Tant que la diversité réelle n’est pas la conscience publique atteint, nous devons en outre nous rappeler que le le développement de jeux informatiques ne dépend pas du sexe, de l’âge, de l’origine ou de la sexualité et demandez : À quoi ressemble un développeur de jeu ?