Beaucoup de gens recherchent vraiment la date de sortie de What We Do In The Shadows Saison 4 Episode 8. Tous ses fans sont impatients de découvrir ce qui va se passer dans cet épisode. Pour cela vous êtes nombreux à vouloir connaître sa date de sortie et bien d’autres choses possibles. Donc, grâce à cela, la WWE est enfin là pour vous avec un guide séparé pour vous tous.

Dans cet article, nous couvrirons tous les détails liés à la date de sortie de What We Do In The Shadows Saison 4 Episode 8. Ici, vous saurez également où regarder cette émission, la liste des épisodes, les informations sur la distribution et bien plus encore. Alors lisez-le jusqu’à la fin et vous obtiendrez tous les détails.

Il s’agit d’une série télévisée américaine d’horreur comique de faux documentaires et cette série a été Jemaine Clement. La série est basée sur un film du même nom écrit par Clément et Taika Waititi. Son premier épisode est sorti le 27 mars 2019 et après sa sortie, cette série a acquis une grande popularité non seulement aux États-Unis mais aussi dans de nombreux autres pays.

La série montre la vie de trois vampires traditionnels, Nandor, Laszlo et Nadja; Colin Robinson, un vampire énergétique; et Guillermo, le familier de Nandor. On peut dire que c’est un mélange parfait de comédie et de films d’horreur. Au fur et à mesure que vous commencerez à parcourir ses épisodes, vous le trouverez vraiment très intéressant. Après avoir regardé tous les épisodes précédents, les fans de cette série recherchent vraiment la date de sortie de What We Do In The Shadows Saison 4 Episode 8. Alors laissez-nous savoir à ce sujet dans le paragraphe ci-dessous.

What We Do In The Shadows Saison 4 Épisode 8 Date de sortie

Enfin, nous allons révéler ici la date de sortie de What We Do In The Shadows Saison 4 Episode 8. Le nom de l’épisode 8 est Go Flip Yourself et il sortira le 23 août 2022. Si vous voulez regarder cet épisode à venir, vous devrez attendre cette date donnée.

Liste des épisodes de la saison 4

Nous allons donc révéler ici la liste des épisodes de la saison 4. Jetons un coup d’œil à la liste ci-dessous.

Réunis

La lampe

La grande ouverture

Le marché nocturne

École privée

Les noces

Landes de pins

Allez vous retourner

Freddy

Souvenirs

Détails du casting

Voici la liste des acteurs de cette série.

Kayvan Novak comme Nandor l’implacable

Matt Berry dans le rôle de Leslie « Laszlo » Cravensworth

Natasia Demetriou comme Nadja d’Antipaxos

Harvey Guillén comme Guillermo de la Cruz

Mark Proksch comme Colin Robinson

Anthony Atamanuik comme Sean

Beanie Feldstein comme Jenna

Doug Jones comme baron Afanas

Nick Kroll comme Simon le sournois

Jake McDorman comme Jeff Suckler

Où diffuser ce que nous faisons dans l’ombre ?

Si vous souhaitez diffuser cette émission, son réseau officiel aux États-Unis est FX et si vous souhaitez regarder cette série sur une plate-forme en ligne, elle est disponible sur Vudu, Prime Video et iTunes. Tout d’abord, vous devrez d’abord devenir membre de cette plate-forme multimédia.

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la dernière date de sortie de What We Do In The Shadows Saison 4 Episode 8, les détails complets sur l’émission, sa plateforme de streaming, et bien plus encore. Attendez donc la confirmation officielle pour connaître la date de sortie exacte. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de What We Do In The Shadows Saison 4 Episode 8, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

