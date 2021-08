"Et qu’est-ce qui se passerait si …?": oeufs de pâques et surprises du deuxième épisode

Deuxième épisode de Et qu’est-ce qui se passerait si …? pour Disney+ C’est un adieu émotionnel pour Chadwick Bossman Oui est pleine de surprises et les connaissances etoeufs d’aster ce sont de petits cadeaux pour l’œil vigilant. Dans ce cas, Yondu et les Ravageurs ils kidnappent T’Challa de Wakanda par erreur. Pourtant, le jeune homme se révèle avoir une âme d’explorateur qui va changer la nature de ses compagnons de voyage et les transformer en héros. La première séquence montre comment Korath reconnaître le nouveau Seigneur des étoiles, quelque chose qui dans gardiens de la Galaxie ne se produit pas.

Ensuite, Seigneur des étoiles rencontre son équipe de Ravageurs, qui agissent comme « Robin des Bois » galacticos, comme souligné Yondu dans l’épisode. Première surprise : Thanos il fait partie de l’équipe. Le Titan fou reconnaître que T’Challa l’a convaincu que son plan pour anéantir la moitié de l’univers « ce n’était pas nécessaire ». Sa fille Nébuleuse Il fait également partie du Ravageurs, avec un look moins cybernétique.

T’Challa entre dans l’histoire de la galaxie







La nouvelle mission de ce groupe unique les conduira à la base d’opérations de Le collectionneur. Le méchant a des alliés très puissants : le Ordre noir, le groupe d’enfants de Thanos qui faisait face à la Vengeurs dans Guerre de l’infini Oui Fin du jeu. T’Challa vous trouverez de nombreuses surprises dans ce lieu. Certains des trophées vivants de la Collectionneur ils sont populaires : la salope soviétique Laïka, le premier être vivant à être envoyé dans l’espace et Howard le canard.

Seigneur des étoiles fait face au Collectionneur et le combat a des détails que l’œil vigilant ne doit pas manquer. Premièrement: le méchant utilise la main de Korg frapper T’Challa. À un moment donné, le Collectionneur cherchez d’autres armes et vous pouvez voir le bouclier du Capitaine Amérique et le Marteau Mjolnir de Thor. Le casque du Déesse de la mort, Héla.

Plus de surprises ? Un navire Wakandien avec un message spécial pour T’Challa elle est kidnappée à cet endroit et le héros la découvre. Ainsi, il décide de retourner sur Terre avec ses compagnons pour voir son père. Seigneur des étoiles Il aura toujours l’âme d’un explorateur, mais sa famille compte aussi pour lui.

