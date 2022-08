Weta Workshop et Private Division sortent un nouveau jeu vidéo Le Seigneur des Anneaux qui est séparé des films

Weta Workshop et Private Division travaillent sur un nouveau le Seigneur des Anneaux jeu vidéo qui se déroulera dans le domaine littéraire plutôt que cinématographique.

Le nouveau jeu, qui a été révélé aujourd’hui via Twitter, se déroule dans la Terre du Milieu, et Weta, qui a travaillé à la fois sur les films classiques de Peter Jackson et sur The Rings of Power d’Amazon, collabore avec la maison d’édition Take-Private Two’s Division.

Weta Workshop et Private Division se sont associés pour sortir un nouveau jeu se déroulant dans le décor fictif de la Terre du Milieu de JRR Tolkien. Nous sommes ravis de l’annoncer. « Nous prévoyons de divulguer des détails supplémentaires sur l’étude à l’avenir. »

Le jeu sans nom, qui en serait aux premiers stades de la production, devrait sortir en 2024. Elijah Wood et Martin Freeman ne seront cependant pas présents, car le jeu serait principalement basé sur le royaume de la Terre du Milieu des livres. .

Cela implique qu’il sera plus étroitement lié aux livres originaux de Tolkien et se tiendra à l’écart des films et émissions de télévision récents. Weta, qui a créé sa propre société de production de jeux en 2014, fabriquera le jeu.

Selon Amie Wolken, responsable de l’interactivité chez Weta Workshop, « c’est un plaisir de créer un nouveau jeu se déroulant dans la Terre du Milieu, en particulier un jeu si différent de ce que les joueurs ont apprécié auparavant ».

Le chef de la division privée, Michael Worosz, a poursuivi : « Nous sommes ravis de travailler avec Weta Workshop pour sortir une série basée dans un environnement aussi exceptionnel et renommé.

Personne n’est plus qualifié pour développer une nouvelle expérience de jeu unique sur la Terre du Milieu que l’équipe de Weta Workshop puisque l’IP du Seigneur des Anneaux abrite tant d’histoires incroyables. Des modèles pour Rivendell, la tour de Sauron et de nombreux autres lieux ont été réalisés par Weta Workshop.

Le Seigneur des Anneaux: Gollum devrait faire ses débuts l’année prochaine, ce n’est donc pas le seul jeu du Seigneur des Anneaux en préparation.